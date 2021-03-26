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Белорусы получают странные сообщения якобы от «Голоса»

26.03.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Послания» приходят на мессенджеры, привязанные даже к иностранным номерам.

Белорусы получают странные сообщения якобы от «Голоса»
Уроженка Баранович, которая сейчас проживает в Украине, рассказывает, что сообщение в Telegram получила вечером 24 марта. Отправителем указан «Голос». Напомним, на этой площадке с 18 марта началось голосование за диалог с властями о выходе из политического кризиса, платформа часто блокируется.

В сообщении написано, что телефон женщины внесен в базу данных людей «как контакт человека с активной гражданской позицией». Накануне дня X ей пообещали сообщить план действий и передать ее контактные данные другим сторонникам перемен.
 
Аккаунт девушки «привязан» к украинскому номеру, и, как отправителю стало известно, что она – белоруска, непонятно. К тому же собеседница уже несколько лет не проживает в Беларуси, никогда не участвовала в акциях протеста, придерживается нейтральных политических взглядов.

Аналогичные сообщения, по ее словам, пришли также и другим белорусам, проживающим в Украине.



Фото предоставлено читательницей

Как сообщили Intex-press в «Голосе», эта платформа к данной рассылке не имеет никакого отношения:

– Данные наших пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon. Доступа к ним не имеют даже наши разработчики. За восемь месяцев существования платформы ни один пользователь не был раскрыт. И сейчас – не исключение.

При этом в «Голосе» отмечают, что в последние дни белорусских пользователей массово атакуют фальшивыми сообщениями якобы от крупнейших СМИ, телеграм-каналов, платформы «Голос» и политических лидеров. По их мнению, это действия властей, направленные на то, чтобы запутать пользователей.

Получателям советуют не доверять фейковым рассылкам, жаловаться на мошеннические аккаунты, а отправителя заносить в черный список.
 
 
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«Послания» приходят на мессенджеры, привязанные даже к иностранным номерам.
 
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