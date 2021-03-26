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Новое дело "Ковалева-Коновалова"? МВД заявило о предотвращении терактов и причастности к этому инициативы BYPOL

26.03.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД заявило, что сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа якобы предотвратили в Минске и Печах два теракта, которые 35-летнему мужчине, по версии властей, приказала устроить инициатива бывших силовиков ByPol.

Новое дело "Ковалева-Коновалова"? МВД заявило о предотвращении терактов и причастности к этому инициативы BYPOL
скриншот видео
"Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске", - утверждается в сообщении МВД. 

"Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства, - говорится в сообщении

"По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании.

В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали", - сообщает в своем телеграме пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сообщается, что следователями КГБ возбуждено уголовное дело по "факту покушения на акт терроризма". 

Также в МВД утверждают, что "мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши»".

По версии силовиков, он поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне Дня Воли он якобы и получил в мессенджере указание "совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования".

"Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа" - заявил замминистра Геннадий Казакевич.

На опубликованном МВД видео "террорист" явно напуган, видно, что перед этим был избит, и, создается ощущение, что говорит заранее заученные фразы.
 
Теги: Минск
 
 
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МВД заявило, что сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа якобы предотвратили в Минске и Печах два теракта, которые 35-летнему мужчине, по версии властей, приказала...
 
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