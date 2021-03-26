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Глазунов: все цветные революции основаны на технологии ментальной войны
26.03.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Сегодня манипуляция сознанием людей значительно больше приводит к успеху, чем какие-то военные действия. Военные действия ― это разрушения, гибель солдат и офицеров, это горе и так далее. А здесь, меняя понятия добра и зла, удар наносится в культурное ядро. Ставится под сомнение все, что происходит в государстве и меняется мировоззрение человека", — пояснил эксперт.
Для реализации такой массовой манипуляции, по подсчетам собеседника, требуется от нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов долларов, все зависит от страны.
В процессе манипуляции меняется мировоззрение человека и он уже воспринимает свое руководство как врагов, как каких-то злых демонов, и на этом основаны все цветные революции, рассказал Глазунов.
"Цветные революции ― это не просто технологии, это революции в сознании", ― акцентировал политолог.
Учитывая, что весь мир информационно окутан сетью Интернет, сегодня Западу значительно более выгодно работать на ментальном уровне, меняя сознание людей, чем воевать, к тому же российская армия уже доказала, что она способна выполнять любые задания в любой части мира, добавил он.
"Манипуляция сознанием работает. То есть, меняя понятия добра и зла, устраивая революцию в сознании, можно взять государство голыми руками, и люди только потом поймут, что их обманули", ―подчеркнул Глазунов.
Напомним, ранее советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил о том, что коллективный Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу.
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Что такое ментальная война XXI века, какие боевые действия она подразумевает, сколько стоит устроить революцию в сознании миллионов людей в интересах одной страны...
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