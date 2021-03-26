Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Глазунов: все цветные революции основаны на технологии ментальной войны

Мы живем в XXI веке и войны у нас уже другие, отметил в беседе на радио Sputnik эксперт российской Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.

"Сегодня манипуляция сознанием людей значительно больше приводит к успеху, чем какие-то военные действия. Военные действия ― это разрушения, гибель солдат и офицеров, это горе и так далее. А здесь, меняя понятия добра и зла, удар наносится в культурное ядро. Ставится под сомнение все, что происходит в государстве и меняется мировоззрение человека", — пояснил эксперт.

Для реализации такой массовой манипуляции, по подсчетам собеседника, требуется от нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов долларов, все зависит от страны.

В процессе манипуляции меняется мировоззрение человека и он уже воспринимает свое руководство как врагов, как каких-то злых демонов, и на этом основаны все цветные революции, рассказал Глазунов.

"Цветные революции ― это не просто технологии, это революции в сознании", ― акцентировал политолог.

Учитывая, что весь мир информационно окутан сетью Интернет, сегодня Западу значительно более выгодно работать на ментальном уровне, меняя сознание людей, чем воевать, к тому же российская армия уже доказала, что она способна выполнять любые задания в любой части мира, добавил он.

"Манипуляция сознанием работает. То есть, меняя понятия добра и зла, устраивая революцию в сознании, можно взять государство голыми руками, и люди только потом поймут, что их обманули", ―подчеркнул Глазунов.

Напомним, ранее советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил о том, что коллективный Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу.

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