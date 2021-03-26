Движение к свободному рынку: в ЕАЭС будут признавать электронные подписи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Страны Евразийского экономического союза в скором времени смогут признавать электронные подписи сторон, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев во время онлайн-брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

По его мнению, это поможет государствам объединения увеличить товарооборот, участвовать в госзакупках всей "пятерки".

"Это упростит участие поставщиков всех стран в госзакупках, так как все претенденты смогут отправлять заявки со своей электронной подписью", - отметил Шаккалиев.

Электронные подписи регистрируются в учреждениях каждой из пяти республик. И Евразийская экономическая комиссия теперь решает, как наладить контроль за процессами этой регистрации в странах ЕАЭС.

Конкретные сроки введения электронных подписей не называются. Этот вопрос может быть решен в 2022-2023 годах, сообщил министр.

С госзакупками поможет Единый реестр промтоваров

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК призвал производителей активнее регистрироваться в Едином реестре промтоваров.

Он отметил, что этот документ – прямой путь к госзакупкам на всем пространстве "евразийской пятерки".

"Мы часто видим, как белорусские производители, которые подпадают под наш реестр, не идут к нам, не обращаются, а напрямую регистрируются в РФ. Но им проще обратиться в БелТПП, получить заключение соответствия, попасть в реестр ЕАЭС и участвовать в закупках на всем пространстве", - заявил Арман Шаккалиев.

По его словам, бизнесу нужно лучше изучать возможности рынка ЕАЭС и пользоваться преимуществами.

"Просто нужно настойчивыми быть. Реестр готов расширяться, у нас пока там сельхозтехника и аккумуляторы, но сейчас в обсуждении автотранспорт, потому бизнес пусть пользуется такой возможностью", - резюмировал Шаккалиев.

Отметим, что в Едином реестре промтоваров ЕАЭС выставлены требования по выполнению технологических операций при производстве определенного товара. В случае соблюдения требований товар признается произведенным на территории ЕАЭС, а это дает право производителю участвовать в госзакупках на территории союза, без препятствий и дополнительных барьеров.

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