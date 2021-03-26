МВД обвинило инициативу BYPOL в подготовке двух взрывов

«Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.





По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании.

«В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали», — говорится в сообщении.

Чемоданова опубликовала видеозапись с комментарием заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича и кадрами с признательными показаниями задержанного мужчины.

«Следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, — сказал Казакевич. — Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал "воскресные марши". Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне Дня Воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

Казакевич также заявил: «Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом [Светланы] Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL».

Задержанный мужчина говорит, что собирался «произвести взрыв огнетушителя, наполненного пиротехническим порохом». По его словам, хотел взорвать военную часть в Печах «с целью акции протеста, выражения своей гражданской позиции».

24 марта инициатива BYPOL сообщила , что получила информацию о планах спецслужб устроить теракт в День Воли. «По информации наших источников, авторитет и степень доверия к которым не вызывает никаких сомнений, 25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел, — говорилось в сообщении. — Достоверность такого сценария, помимо полученной нами информации, подтверждается логикой последних шагов режима: сделанного 11.03.2021 заявления о готовности вести войну внутри страны; направление 12.03.2021 главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооруженных сил к охране общественного порядка на 25-е число; и, наконец, выдвинутые Лукашенко при посещении 21.03.2021 мемориального комплекса "Хатынь" обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси — бело-красно-белого флага».

BYPOL объединяет бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси.