Huawei запатентовала беспроводную зарядку на расстоянии

Источник материала: Onliner

Huawei подала патентную заявку на систему беспроводной зарядки, передает ресурс IT Home. В отличие от нынешней технологии зарядки без проводов, патент Huawei предполагает, что устройство находится на расстоянии от источника энергии.

В описании патента сказано, что технология может работать с большим количеством разных материалов: железо, алюминий, медь и так далее. Через неметаллические объекты, включая живых существ, энергия тоже будет проходить.

На данный момент неизвестно, разрабатывает ли Huawei смартфон или другое устройство с поддержкой такой технологии. Возможно, компания решила просто запатентовать свою идею на будущее.