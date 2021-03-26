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Huawei запатентовала беспроводную зарядку на расстоянии
Источник материала: Onliner
Huawei подала патентную заявку на систему беспроводной зарядки,
В описании патента сказано, что технология может работать с большим количеством разных материалов: железо, алюминий, медь и так далее. Через неметаллические объекты, включая живых существ, энергия тоже будет проходить.
На данный момент неизвестно, разрабатывает ли Huawei смартфон или другое устройство с поддержкой такой технологии. Возможно, компания решила просто запатентовать свою идею на будущее.
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
беспроводное зарядное/док-станция для телефонов/для наушников/для умных часов и браслетов, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1.2 м
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников/для умных часов и браслетов, выходная мощность 9 Вт, кабель 1 м
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Huawei подала патентную заявку на систему беспроводной зарядки, передает ресурс IT Home. В отличие от нынешней технологии зарядки без проводов, патент Huawei предполагает,...
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