Названо имя самой красивой женщины старше 40

Источник материала: Tut.by

Ежедневное издание Daily Mail, пожалуй, самое популярное в Великобритании, составило свой рейтинг самых красивых звезд старше 40 на основе читательского голосования. Топ возглавила потрясающая Дженнифер Лопес — диве 51 год, и она завоевала около 40% симпатий.

Опрошенные признались, что мечтают после 50 выглядеть также, как знаменитая актриса и певица. Кстати, это не так-то просто: помимо генетики и солидных средств, которые Джей может потратить на уход за собой, она работает над внешностью так, как мало бы кто сумел.

Второе место в рейтинге тоже досталось Дженнифер (мы бы не удивились, если б снова Лопес) — правда, уже Энистон. Актрисе 52 года — и симпатии зрителей понятны: со времен звездного часа Энистон в «Друзьях» она не слишком-то изменилась. Всё та же подтянутая фигура, ставшая визитной карточкой стрижка каскад и огонек в голубых глазах.

Третье место досталось фотомодели, бизнес-леди и просто очень богатой женщине — Ким Кардашьян. Понимаем-понимаем… Тем не менее, Ким действительно выглядит прекрасно (ей 40), возможно, потому что постоянно инвестирует в свою внешность. И грех не инвестировать — звезда зарабатывает 45 миллионов долларов в год. Как она резонно отмечает, «совсем неплохо для девушки без талантов».

Места в топ прекрасных дам 40+, по мнению британцев, заслужили также Виктория Бекхэм (46 лет) — в прошлом певица, а сейчас модный дизайнер, Наоми Кэмпбелл (50 лет) — супер-модель, которая не меняется с 90-ых, и Тесс Дэйли (51 год) — британская журналистка и телезвезда.