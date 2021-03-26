﻿ МВД отчиталось о предотвращении терактов в Печах и Минске. Заказчиком назвали BYPOL. 21.by
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МВД отчиталось о предотвращении терактов в Печах и Минске. Заказчиком назвали BYPOL

26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК и сотрудники СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района.

Как сообщает МВД, мужчина намеревался совершить теракты в местной воинской части и в Минске.

По информации министерства, якобы накануне Дня воли участник воскресных маршей получил в мессенджере от инициативы BYPOL указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

Сообщается, что мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства в Пинском районе и под Минском. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район.

«В момент совершения преступления его задержали», отмечается в сообщении. Правда, в какой именно момент, не уточняется.

По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал воскресные марши.

Следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

Напомним, накануне Дня Воли BYPOL выступил с заявлением, в котором сообщил о теракте, который готовят власти 25 марта в одном из зданий органов внутренних дел «в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации».

В пятницу замминистра МВД Геннадий Казакевич обвинил BYPOL в подготовке терактов.

BYPOL: Мы сарвалі тэракт, у адказ абвінавацілі нас

 
Теги: Минск
 
 
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Якобы накануне Дня воли участник воскресных маршей получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.
 
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