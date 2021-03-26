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МВД отчиталось о предотвращении терактов в Печах и Минске. Заказчиком назвали BYPOL
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК и сотрудники СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района.
Как
По информации министерства, якобы накануне Дня воли участник воскресных маршей получил в мессенджере от инициативы BYPOL указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.
Сообщается, что мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства в Пинском районе и под Минском. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район.
«В момент совершения преступления его задержали», отмечается в сообщении. Правда, в какой именно момент, не уточняется.
По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал воскресные марши.
Следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.
Напомним, накануне Дня Воли BYPOL
В пятницу замминистра МВД Геннадий Казакевич обвинил BYPOL в подготовке терактов.
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Якобы накануне Дня воли участник воскресных маршей получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.
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