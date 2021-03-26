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Власти Минска отказались строить высотку на месте кинотеатра «Москва»

26.03.2021 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей сообщила о рассмотрении концепции строительства на месте кинотеатра «Москва» высотного многофункционального центра. Широкой общественности об этом не было известно.

Власти Минска отказались строить высотку на месте кинотеатра «Москва»

Чиновница заявила на «Радио-Минск», что в конце 2019 года стало известно, что кинотеатр «Москва» может поменять привычный облик. Перемены затрагивали и главный фасад. Однако, от этих планов отказались.

Как рассказала гость программы, далее рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. Предполагались снос существующего здания и возведение высотного объекта, в составе которого был бы многозальный кинотеатр, гостиница, спа-центр, ресторан. Однако в ходе обсуждения было решено исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.

«Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования», — заключила Верамей. Сроков реконструкции с капитальным ремонтом она не знает.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей сообщила о рассмотрении концепции строительства на месте кинотеатра...
 
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