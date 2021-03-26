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Власти Минска отказались строить высотку на месте кинотеатра «Москва»
Источник материала: Навiны
Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей сообщила о рассмотрении концепции строительства на месте кинотеатра «Москва» высотного многофункционального центра. Широкой общественности об этом не было известно.
Чиновница заявила на
Как рассказала гость программы, далее рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. Предполагались снос существующего здания и возведение высотного объекта, в составе которого был бы многозальный кинотеатр, гостиница, спа-центр, ресторан. Однако в ходе обсуждения было решено исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.
«Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования», — заключила Верамей. Сроков реконструкции с капитальным ремонтом она не знает.
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Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей сообщила о рассмотрении концепции строительства на месте кинотеатра...
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