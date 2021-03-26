На МТЗ и ММЗ завтра внеплановый рабочий день. С чем это связано и можно ли не пойти на работу в выходной?

Источник материала: Onliner

Читатели присылают приказы, в которых выходные дни 27—28 марта стали рабочими. Одним работникам перенесли смену с одной субботы на другую, вторым предложили поработать в выходной за дополнительную оплату, а третьих пригласили на субботник, хотя его привычное время проведения — в конце апреля. Законно ли это?

Например, в субботу, 27 марта, работает Минский тракторный завод. Работникам предприятия перенесли выходной 30 октября на 27 марта «с целью рационального использования финансовых, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов». На заводе объяснили это тем, что «резко вырос объем продаж».

— У нас большая заявка от основного покупателя — тракторного завода, который тоже завтра работает. Покупателей очень много: если обычно присылали заявку на 2700—2800 штук, то сейчас — на 3500 за месяц. А в октябре такого может и не быть, — говорит заместитель гендиректора по производству Минского моторного завода Сергей Бракаренко. — Все согласились, отказов не было. Они бы работали в другую субботу, 30 октября, по графику, поэтому доплаты не будет.

Аналогичная ситуация и на некоторых подразделениях Минского моторного завода. Рабочие будут на своих местах и завтра. Это закреплено специальным приказом.







Имеет ли право работодатель заставить работника трудиться в свой законный выходной и в каких случаях можно отказаться? Onliner спросил у юриста по трудовому и бизнес-праву Светланы Семенихиной .

Первое важное условие — у работника должны спросить согласие

Привлекать к работе в выходные можно только с согласия работника. Исключение — ЧП или его угроза. Если без вас справиться не могут, тогда и согласия спрашивать не должны. Руководитель просто подписывает распоряжение — и вас вызывают решать проблему. За это положена денежная компенсация или отгул, на выбор работника.

— Исключения указаны в статье 143 Трудового кодекса: медперсонал, работников, которые устраняют последствия катастроф, предотвращают аварии, катастрофы и несчастные случаи. Их можно привлекать к работам в выходные без согласия, — объясняет юрист.





Немного схожая история с работниками, которые не могут позволить себе отдыхать в выходные или праздники (например, врачи, спасатели и продавцы). Но для них обычно составляется график работы на месяц, чтобы не вышло так, что у кого-то заняты все выходные, а у кого-то ни одного. За это нет никаких привилегий, ведь у посменных работников выходные выпадают на будние дни.

А вот некоторым работникам и вовсе запрещено работать в выходные, даже если они согласны.

— Родители детей до 14 лет, несовершеннолетние работники и инвалиды (если им по здоровью не запрещено) не могут привлекаться к работе в выходные, даже если сами попросили об этом (например, им так удобно или хочется подзаработать). В случае проверки по охране труда нанимателя за такое привлекут к ответственности, — дополняет Светлана Семенихина.

Работать в выходные можно не более 12 дней в год

Если вы отработали 12 выходных дней, тринадцатый раз вызвать вас не могут, даже если вы трудоголик и сами напросились.





За такую работу должны выплатить компенсацию

Вы можете выбирать: деньги или дополнительный оплачиваемый выходной.

— Компенсация в таком случае — либо дополнительный выходной, либо дополнительная оплата не ниже тарифных расценок или тарифной ставки. По сути, это двойная оплата, — объясняет Светлана Семенихина. — Причем работник сам выбирает — доплата или отгул.

Кроме того, обычный офисный работник, которому пришлось работать в выходной и при этом праздничный день (например, 9 мая), получает компенсацию и дополнительный день отдыха, который не оплачивается (по желанию).

А если зовут поработать на пару часов, я могу потом взять отгул?

— В таких случаях выгоднее брать отгул, который предоставляется все равно на целый рабочий день, — советует юрист.





Как быть тем, кто чуть не упал с офисного стула, узнав, что завтра предполагается рабочая суббота?

Если вы обычный офисный планктон, без вашего согласия и обоснованной на то необходимости нельзя поставить вам рабочий день в субботу или воскресенье. Так что можете либо не подписывать приказ, либо выразить в нем свое несогласие. Но есть нюанс, не связанный с законом.

— Работник должен понимать, что отстаивать свои права нужно с умом. Иногда нужно отнестись с понимаем и пойти навстречу нанимателю. То есть, если нормальные условия компенсации и отношения нанимателя, а к таким работам привлекают нечасто, — стоит отнестись с пониманием, — говорит юрист.

А от субботника можно отказаться?

По сути, субботник может образоваться в любое время года. Республиканские субботники ежегодно устанавливает Совмин, местные субботники — местные власти (они редко бывают), любой наниматель тоже имеет право объявлять и проводить у себя субботник. Участие в любом из них — также сугубо добровольное занятие.

Но если вы работаете в день, когда объявили субботник, то должны присутствовать на рабочем месте (но махать граблями не обязаны). Многим предлагают откупиться от участия в субботнике, но это тоже незаконно. Нет согласия на взнос — нет удержания из зарплаты и обязанности платить.



