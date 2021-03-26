ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Reuters: Xiaomi разрабатывает электромобили

26.03.2021 17:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Xiaomi займется созданием собственных электромобилей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компания будет производить машины на мощностях автоконцерна Great Wall, который также станет консультантом Xiaomi по инженерной части проекта.

Первые электрокары появятся примерно в 2023 году, машины будут совместимы с экосистемой других устройств Xiaomi. Подробностей о модельной линейке автомобилей Xiaomi пока нет. По данным Reuters, переговоры между Xiaomi и Great Wall уже идут.

Выпуском электрокаров Xiaomi хочет диверсифицировать доходы и занять развивающуюся нишу автомобилей без двигателей внутреннего сгорания.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (серый)
44 отзыва
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
709 р.
34 предложения
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB международная версия (серый)
33 отзыва
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
279 р.
33 предложения
Смартфон Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB международная версия с NFC (фиолетовый)
16 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
–15%399 р.
19 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Xiaomi в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi займется созданием собственных электромобилей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компания будет производить машины на мощностях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стресс может привести к синдрому «разбитого сердца»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by