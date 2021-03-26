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Reuters: Xiaomi разрабатывает электромобили
Источник материала: Onliner
Xiaomi займется созданием собственных электромобилей,
Первые электрокары появятся примерно в 2023 году, машины будут совместимы с экосистемой других устройств Xiaomi. Подробностей о модельной линейке автомобилей Xiaomi пока нет. По данным Reuters, переговоры между Xiaomi и Great Wall уже идут.
Выпуском электрокаров Xiaomi хочет диверсифицировать доходы и занять развивающуюся нишу автомобилей без двигателей внутреннего сгорания.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Xiaomi займется созданием собственных электромобилей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компания будет производить машины на мощностях...
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