Reuters: Xiaomi разрабатывает электромобили

Источник материала: Onliner

Xiaomi займется созданием собственных электромобилей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компания будет производить машины на мощностях автоконцерна Great Wall, который также станет консультантом Xiaomi по инженерной части проекта.

Первые электрокары появятся примерно в 2023 году, машины будут совместимы с экосистемой других устройств Xiaomi. Подробностей о модельной линейке автомобилей Xiaomi пока нет. По данным Reuters, переговоры между Xiaomi и Great Wall уже идут.

Выпуском электрокаров Xiaomi хочет диверсифицировать доходы и занять развивающуюся нишу автомобилей без двигателей внутреннего сгорания.