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«Важнейшее поп-культурное событие последних лет». Обсуждаем «Лигу справедливости Зака Снайдера»

26.03.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

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Тизер:

  • Объясняем, почему мы все-таки решили обсудить новую «Лигу справедливости», и приходим к выводу, что без бума сериальной индустрии и развившейся благодаря ей зрительской привычки смотреть все дома никакого «снайдерката», возможно, и не было бы.
  • Четырехчасовой опус магнум Зака Снайдера — однозначно важнейшее индустриальное, маркетинговое и просто поп-культурное событие последних лет. Но вопросов к художественной стороне «Лиги» все еще осталась целая куча.
  • Снайдер — великий режиссер и спаситель кинокомиксов или рекламщик-клипмейкер, который лишь умеет делать красиво и пафосно?
  • Кажется, в нашей студии из-за каких-то космических сил образовалась аномальная зона, после чего Марьянов и Коляго поменялись телами. Иначе как еще объяснить то, что Антон выключил сноба и с удовольствием посмотрел безумную и глуповатую «Лигу», а Андрей жалуется на отсутствие глубины и проработанной драмы?

 
 
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В новом выпуске «Прослушки» мы позволили себе немного сжульничать и обсудить что-то, что с большой натяжкой можно назвать сериалом, — «Лигу справедливости Зака...
 
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