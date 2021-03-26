«Важнейшее поп-культурное событие последних лет». Обсуждаем «Лигу справедливости Зака Снайдера»

Объясняем, почему мы все-таки решили обсудить новую «Лигу справедливости», и приходим к выводу, что без бума сериальной индустрии и развившейся благодаря ей зрительской привычки смотреть все дома никакого «снайдерката», возможно, и не было бы.
Четырехчасовой опус магнум Зака Снайдера — однозначно важнейшее индустриальное, маркетинговое и просто поп-культурное событие последних лет. Но вопросов к художественной стороне «Лиги» все еще осталась целая куча.
Снайдер — великий режиссер и спаситель кинокомиксов или рекламщик-клипмейкер, который лишь умеет делать красиво и пафосно?
Кажется, в нашей студии из-за каких-то космических сил образовалась аномальная зона, после чего Марьянов и Коляго поменялись телами. Иначе как еще объяснить то, что Антон выключил сноба и с удовольствием посмотрел безумную и глуповатую «Лигу», а Андрей жалуется на отсутствие глубины и проработанной драмы?