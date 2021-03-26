Источник материала: UDF

Скриншот видео МВД

Что сказал задержанный?

Скриншот видео МВД

Комментарий Лукашенко

Комментарий BYPOL

Обвинения в провокациях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД отчиталось «о предотвращении терактов». Что об этом сказали задержанный, Лукашенко и BYPOL КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

— Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства, — заявили в пресс-службе МВД.Там рассказали, что задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.— В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, — добавили в милиции.КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.В МВД также рассказали, что задержанный «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал „воскресные марши“». Он также якобы поддерживал связь с инициативой BYPOL, и именно от ее представителя накануне 25 марта «получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».— Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа, — уточнил заместитель министра внутренних делНа видео, которое разместило МВД, есть и фрагмент разговора с задержанным — видимо тем самым 35-летним жителем Пинского района.— Собирались произвести взрыв, — говорит шмыгающий носом мужчина в черной шапочке.— Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом, — отвечает мужчина. В этот момент камера показывает полиэтиленовый пакет: в нем огнетушитель, рядом черная шашка, и бумажные пакетики специй с надписью «Перец».— Часть в Печах.— С целью акции протеста.— Выражения своей гражданской позиции.— Да, поэтому я просил, чтобы на территории части этого взрыва не было.— Не знаю имени, не представлялись.— Произвести взрыв.— Наверное, дестабилизации.— Да.— Еще сказать, чтоб у нас такого не было и чтоб было мирно. Чтоб люди все были счастливы.— Сам я не обладаю навыками. Это знакомый, с которым познакомился в телеграм-канале.— «Минск-97».Одновременно с заявлением МВД телеграм-канал «Пул первого» выложил фрагмент общенияс уже бывшим послом России в Беларуси. Лукашенко рассказал ему о предотвращении теракта на День Воли.По его словам, он спокойно относился к тому, что оппозиция отмечала этот праздник в прошлые годы.— Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…, — начал рассказ Лукашенко.Далее он напомнил, что представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать».— Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК — прим. редакции), обнаружили мерзавца! — сообщил Лукашенко. — Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв — и огромное поражение за счет металла или бетона, что там будет, огромное поражение. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку — следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор!— Террор чистой воды, — согласился Дмитрий Мезенцев.— Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…, — продолжил Лукашенко.— И на власти свалили бы, — подключился к диалогу глава МИД Беларуси Владимир Макей.— А на кого? Они же предупреждать начали. И он [задержанный] говорит, что хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой мусорницы!, — продолжил свою мысль Лукашенко.— Это граждане: и силовики, и водители троллейбуса, и врачи, и учителя — это все граждане, — дополнил мысль Лукашенко Дмитрий Мезенцев.— Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже, — сформулировал посыл Александр Лукашенко.TUT.BY также обратился к представителям инициативы BYPOL за комментарием.— Это полный бред, — лаконично заявили в BYPOL. — Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное — мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме.Ранее инициатива BYPOL заявила в своем телеграм-канале о том, что власти страны якобы готовят теракт «накануне одного из самого ожидаемого сегодня в Беларуси события — Дня Воли». По информации источников инициативы, «25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».