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МВД отчиталось «о предотвращении терактов». Что об этом сказали задержанный, Лукашенко и BYPOL

26.03.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В МВД отрапортовали о задержании мужчины, который якобы хотел совершить теракты. По словам правоохранителей, одно взрывное устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска. А второе вез в Борисовский район, но был задержан в военном городке в Печах, сообщает пресс-служба ведомства.



— Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства, — заявили в пресс-службе МВД.

Там рассказали, что задержанный работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.

— В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, — добавили в милиции.

МВД отчиталось «о предотвращении терактов». Что об этом сказали задержанный, Лукашенко и BYPOL

Скриншот видео МВД

КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.

В МВД также рассказали, что задержанный «ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал „воскресные марши“». Он также якобы поддерживал связь с инициативой BYPOL, и именно от ее представителя накануне 25 марта «получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

— Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа, — уточнил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Что сказал задержанный?


На видео, которое разместило МВД, есть и фрагмент разговора с задержанным — видимо тем самым 35-летним жителем Пинского района.

— За что задержаны?

— Собирались произвести взрыв, — говорит шмыгающий носом мужчина в черной шапочке.

— Взрыв чего?

— Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом, — отвечает мужчина. В этот момент камера показывает полиэтиленовый пакет: в нем огнетушитель, рядом черная шашка, и бумажные пакетики специй с надписью «Перец».

МВД отчиталось «о предотвращении терактов». Что об этом сказали задержанный, Лукашенко и BYPOL

Скриншот видео МВД

— Что хотели взорвать?

— Часть в Печах.

— С какой целью?

— С целью акции протеста.

— Какой акции протеста, против чего?

— Выражения своей гражданской позиции.

— Вы осознавали, что могли пострадать люди?

— Да, поэтому я просил, чтобы на территории части этого взрыва не было.

— С кем общаетесь из BYPOL?

— Не знаю имени, не представлялись.

— Конкретно указания какие были?

— Произвести взрыв.

— С какой целью?

— Наверное, дестабилизации.

— В содеянном раскаиваетесь?

— Да.

— Что можете еще сказать?

— Еще сказать, чтоб у нас такого не было и чтоб было мирно. Чтоб люди все были счастливы.

— Где получили навыки?

— Сам я не обладаю навыками. Это знакомый, с которым познакомился в телеграм-канале.

— В каком?

— «Минск-97».

Комментарий Лукашенко


Одновременно с заявлением МВД телеграм-канал «Пул первого» выложил фрагмент общения Александра Лукашенко с уже бывшим послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко рассказал ему о предотвращении теракта на День Воли.

По его словам, он спокойно относился к тому, что оппозиция отмечала этот праздник в прошлые годы.

— Ну, ходили они там по определенному маршруту. Но вы же знаете, что вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…, — начал рассказ Лукашенко.

Далее он напомнил, что представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать».

— Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, Карпенкова бывшая служба (ГУБОПиК — прим. редакции), обнаружили мерзавца! — сообщил Лукашенко. — Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв — и огромное поражение за счет металла или бетона, что там будет, огромное поражение. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку — следом саперы пришли, обезвредили. И начали его вести дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности. Террор!

— Террор чистой воды, — согласился Дмитрий Мезенцев.

— Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…, — продолжил Лукашенко.

— И на власти свалили бы, — подключился к диалогу глава МИД Беларуси Владимир Макей.

— А на кого? Они же предупреждать начали. И он [задержанный] говорит, что хотел силовиков наказать. Как будто силовики пришли и стали вокруг этой мусорницы!, — продолжил свою мысль Лукашенко.

— Это граждане: и силовики, и водители троллейбуса, и врачи, и учителя — это все граждане, — дополнил мысль Лукашенко Дмитрий Мезенцев.

— Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже, — сформулировал посыл Александр Лукашенко.

Комментарий BYPOL


TUT.BY также обратился к представителям инициативы BYPOL за комментарием.

— Это полный бред, — лаконично заявили в BYPOL. — Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное — мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме.

Обвинения в провокациях


Ранее инициатива BYPOL заявила в своем телеграм-канале о том, что власти страны якобы готовят теракт «накануне одного из самого ожидаемого сегодня в Беларуси события — Дня Воли». По информации источников инициативы, «25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».
 
Теги: Минск
 
 
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КГБ возбудил уголовное дело по факту покушения на акт терроризма.
 
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