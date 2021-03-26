Стресс может привести к синдрому «разбитого сердца»

Источник материала: Tut.by

Повышенная активность мозга, вызванная стрессовыми событиями, связана с риском развития редкого, а иногда и смертельного заболевания сердца — синдрома такоцубо. Такие данные опубликовали в European Heart Journal, пишет Medicalxpress.



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Исследование американских ученых показало, что чем выше активность нервных клеток в области миндалины головного мозга, тем раньше может развиться синдром такоцубо.

Синдром такоцубо (также известный как синдром «разбитого сердца») связан с внезапным временным ослаблением сердечных мышц, в результате чего левый желудочек сердца расширяется, создавая форму, напоминающую ловушку для осьминогов (синдром получил название от японского выражения). Это относительно редкое состояние, и впервые его описали в 1990 году. Но данные говорят о том, что синдром часто вызывается эпизодами серьезного эмоционального расстройства. Это может быть горе, гнев, страх или даже реакция на радостные события. У человека появляются боли в груди и одышка, что может привести к сердечному приступу. Этот синдром чаще встречается у женщин.

Миндалевидное тело — это область мозга, которая контролирует эмоции, мотивацию, обучение и память. Она также участвует в управлении вегетативной нервной системой и регулирует работу сердца.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 104 людей, их средний возраст — 68 лет. Пациенты проходили позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ) в период с 2005 по 2019 годы. Большинство из них проходили данное сканирование для выявления рака, однако процедура также показывала активность клеток крови в костном мозге.

Наблюдение за пациентами в течение 2,5 лет после сканирования позволило исследователям идентифицировать 41 человека, у которого развился синдром «разбитого сердца». Эти люди имели более высокую «связанную со стрессом миндалевидную активность» при первоначальном сканировании по сравнению с теми, у кого впоследствии не развился синдром.

По словам ученых, сам процесс, с помощью которого стресс «разбивает сердце», пока недостаточно изучен. Но он может начинаться с механизма, который запускает чувствительные к стрессу ткани мозга. А эта мозговая активность в свою очередь запускает несколько дополнительных механизмов — выброс гормонов стресса, активацию симпатической нервной системы. Каждое из них и может провоцировать синдром такоцубо.