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Стресс может привести к синдрому «разбитого сердца»
Источник материала: Tut.by
Повышенная активность мозга, вызванная стрессовыми событиями, связана с риском развития редкого, а иногда и смертельного заболевания сердца — синдрома такоцубо. Такие данные опубликовали в European Heart Journal,
Исследование американских ученых показало, что чем выше активность нервных клеток в области миндалины головного мозга, тем раньше может развиться синдром такоцубо.
Синдром
В рамках исследования ученые проанализировали данные 104 людей, их средний возраст — 68 лет. Пациенты проходили позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ) в период с 2005 по 2019 годы. Большинство из них проходили данное сканирование для выявления рака, однако процедура также показывала активность клеток крови в костном мозге.
Наблюдение за пациентами в течение 2,5 лет после сканирования позволило исследователям идентифицировать 41 человека, у которого развился синдром «разбитого сердца». Эти люди имели более высокую «связанную со стрессом миндалевидную активность» при первоначальном сканировании по сравнению с теми, у кого впоследствии не развился синдром.
По словам ученых, сам процесс, с помощью которого стресс «разбивает сердце», пока недостаточно изучен. Но он может начинаться с механизма, который запускает чувствительные к стрессу ткани мозга. А эта мозговая активность в свою очередь запускает несколько дополнительных механизмов — выброс гормонов стресса, активацию симпатической нервной системы. Каждое из них и может провоцировать синдром такоцубо.
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Повышенная активность мозга, вызванная стрессовыми событиями, связана с риском развития редкого, а иногда и смертельного заболевания сердца - синдрома такоцубо.
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