Вас зовут бесплатно понаблюдать за Луной в телескоп. Уже сегодня!

Источник материала: Tut.by

В эту пятницу Обсерватория столичного Планетария открывает сезон наблюдений. Уже сегодня, 26 марта, можно будет посмотреть в телескоп на Луну — это бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Весь сезон желающие смогут понаблюдать в телескоп за наиболее яркими космическими объектами: двойными и кратными звезды, звездными скоплениями, галактиками, планетами, Луной, Солнцем и так далее. В пятницу 26 марта гостей ждут с 19.00 до 21.00. Вход свободный, но организаторов можно поддержать — подробно рассказываем как.

Чтобы посмотреть в телескоп из Обсерватории, нужно дождаться безоблачной погоды (как сегодня), зайти на главную страницу сайта учреждения, найти на заглавной фотографии информацию о наблюдениях и прийти в указанное время.

Вот ориентировочный график работы:

вечерние наблюдения: среда — воскресенье (время ежедневно меняется и фиксируется в шапке сайта),

среда — воскресенье (время ежедневно меняется и фиксируется в шапке сайта), дневные наблюдения: суббота — воскресенье (с 12.00 до 15.00),

суббота — воскресенье (с 12.00 до 15.00), выходные дни: понедельник и вторник.

В расписании возможны изменения в связи с погодными условиями, техническим обслуживанием и условиями видимости объектов, так что перед походом не забывайте проверять сайт Обсерватории.

Когда: ежедневно, кроме понедельника и вторника

Где: Планетарий (ул. Фрунзе, 2)

Сколько: бесплатно