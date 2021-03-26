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Вас зовут бесплатно понаблюдать за Луной в телескоп. Уже сегодня!
Источник материала: Tut.by
В эту пятницу
Весь сезон желающие смогут понаблюдать в телескоп за наиболее яркими космическими объектами: двойными и кратными звезды, звездными скоплениями, галактиками, планетами, Луной, Солнцем и так далее. В пятницу 26 марта гостей ждут с 19.00 до 21.00. Вход свободный, но организаторов можно поддержать — подробно
Чтобы посмотреть в телескоп из Обсерватории, нужно дождаться безоблачной погоды (как сегодня), зайти на
Вот ориентировочный график работы:
В расписании возможны изменения в связи с погодными условиями, техническим обслуживанием и условиями видимости объектов, так что перед походом не забывайте проверять сайт Обсерватории.
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В эту пятницу Обсерватория столичного Планетария открывает сезон наблюдений. Уже сегодня, 26 марта, можно будет посмотреть в телескоп на Луну - это бесплатно.
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