Гомельчанин, которого этапировали в одном «стакане» с Вихором: У Саши начался психоз, чтобы его успокоить, к нам прыснули перцовый газ





Задержание Александра попало в объектив фотографа TUT.BY. Фото: Сергей Комков

16 февраля Управление Следственного комитета по Гомельской области сообщило, что причина смерти гомельчанина — «внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы». На этом основании СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Вихора. Также заявляется, пишет не аккредитованный в Беларуси pring96.org, что в связи со смертью Александра "в чьих-либо действиях не было установлено никакого преступления". 16 февраля Управление Следственного комитета по Гомельской области сообщило, что причина смерти гомельчанина — «внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы». На этом основании СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Вихора. Также заявляется,не аккредитованный в Беларуси pring96.org, что в связи со смертью Александра "в чьих-либо действиях не было установлено никакого преступления".





Сообщается, что в ходе проверки следователи взяли объяснения у 90 человек, включая очевидцев задержания гомельчанина, а также находившихся с ним в СИЗО и ОВД, работников суда и учреждений здравоохранения. Изучены и видеозаписи, где зафиксированы события с участием парня. Проведено 18 различных экспертиз, а также другие мероприятия для установления обстоятельств происшествия.





«Весна» поговорила с гомельчанином Родионом Бегляком, которого 11 августа силовики этапировали в гомельское СИЗО в одном «стакане» спецтранспорта ОМОНа с Александром Вихором. Мужчина рассказал, как вёл себя парень в последние часы жизни, что делали при этом силовики и что происходило с Александром в это время.





Хронология событий с Александром Вихором:





- Вечером 9 августа Александр Вихор шел на свидание с девушкой в Гомеле. На площади Ленина его задержал ОМОН.

- УСК: затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом — в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья парень не предъявлял.

- 11 августа суд Железнодорожного района осудил Сашу по ст. 23.34 КоАП на 10 суток ареста.

- После суда парня доставили в спортзал РОВД Железнодорожного района, а затем в СИЗО.

- В ночь с 11 на 12 августа Александра отвезли в психиатрическую больницу, которые отказались госпитализировать его.

- Туда вызвали скорую, сотрудники которой записали, что «пациент лежал на полу, жалоб не высказывал, был в коме». Сашу доставили в ближайшую больницу с реанимацией.

- В реанимации туберкулезной больницы Александру Вихору ставили диагнозы «закрытая черепно-мозговая травма под вопросом» и «кома третьей степени».

- В 3:35 12 августа Саша умер.

- В 12 часов 12 августа началось вскрытие парня. Но родителям о смерти сразу сына не сказали, хотя его личность была установлена.

- 12 августа руководство Железнодорожного РОВД сообщили матери Саши, что ее сын умер. Сразу следователь сказал ей, что у сына была передозировка наркотиками. Позже извинились и сказали, что это не так.

- В официальной экспертизе написано, что ни алкоголя, ни наркотиков в крови Саши не было. Эксперты описали и зафиксировали повреждения на теле — травмы, гематомы, переломы ребер и грудины. Но там же отметили, что травмы и переломы не имеют отношения к причинам смерти.

- 16 февраля СК заявил, что Александр «умер из-за внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы». В возбуждении уголовного дела отказано.





Гомельчанина Родиона Бегляка задержали в центре Гомеля вечером 10 августа. После многочисленных «этапов», издевательств и унижений со стороны силовиков мужчину на следующий день в суде Железнодорожного района осудили на 10 суток административного ареста. После этого Родиона, как и многих задержанных, поместили в спортзал Железнодорожного РОВД. Там среди задержанных он и увидел Александра Вихора.





«В этот день нас уже не били – били в предыдущий. Как было дело: нас привезли [«после обеда»], посадили, и мы там где-то, наверное, часов до девяти просто сидели и ждали. Нам давали ходить в туалет, была вода питьевая, можно было попить. И вроде как нормально относились, всё было хорошо до девяти часов, когда буквально на глазах, за секунду люди поменялись. Они начали орать, типа опять “Лицом, мордой в пол!”, “Легли в ряды!» — рассказывает Родион про условия содержания в Железнодорожном РОВД Гомеля 11 августа.





"У Саши от этого стресса начался нервный срыв"





В таком положении на полу задержанных держали около двух часов. Родион вспоминает, как в это время вёл себя Александр Вихор:





«Там [в спортзале] был парень, Саша Вихор, он был как раз в этом помещении. Был вместе с нами, в этой же партии. У него от этого стресса начался нервный срыв, он не совсем себя адекватно вёл, их не слушался. И когда он повернулся и начал что-то там... звать маму и что-то там, чтобы его выпустили. Тогда к нему подлетели и начали его бить так, что это было просто жесть... По-моему, были два человека с дубинками, которые избивали его со всей силы».





«Мы лежали, наверное, часа два, пока они заводили новых ребят. Но отношение к этим новым ребятам было гораздо жёстче, чем было отношение к нам в предыдущий день. Потому что нас если там били на этой площадке буквально секунд 10-15 каждого, то этих ребят — их просто убивали… По ощущениям, это были гораздо более крепкие люди, которые их били, и они били их ногами, их били дубинами, их били руками. Причём, с таким звуком и с такой силой, что там аж пол трясся. Люди орали, от боли орали, их всё равно при этом били. Это просто был ужас. Их там буквально чуть ли не забивали до смерти», — продолжает рассказывать Родион про то, что происходило вечером 11 августа в спортзале Железнодорожного РОВД.





"Было очень душно и практически нечем дышать"

Затем Родиона и других задержанных этапировали в гомельское СИЗО, потому что ИВС был переполнен. Во время этапирования Родиона поместили в один отсек с Александром Вихором.





«Это был микроавтобус, но с такими же отсеками, как автозак. То есть, там были отдельные отсеки с глухими металлическими стенами, в которых люди сидели. В двери была только маленькая дырочка, через которую поступал воздух. Там было около четырех отсеков разного размера. Сколько влезало [людей] — столько влезало.





У меня был отсек совершенно, очень маленький, вот нас туда с Сашей влезло двое. Больше просто бы физически не влезло. Там была только такая маленькая дырочка, в которую поступал воздух. Было очень душно и практически нечем дышать. Там люди сидели буквально друг у друга на шее. Скажем так, пихали, как селёдок в бочки», — рассказывает мужчина.





"У Саши начался психоз: он думал, что это бабушка с ним играет или родители"





По оценке Родиона, этапирование заняло около часа. Все это время он провел с Александром Вихором в тесном «стакане» без воздуха и света. Они были там вдвоем.





«У Саши начался психоз, он там бился и кричал, хотел, чтобы его выпустили. Он думал, что это бабушка с ним играет или какие-то родители. Они [сотрудники], чтобы его успокоить, к нам в этот отсек прыснули из баллончика перцовым газом.





Когда нас вот только погрузили, — он был там первый, меня потом к нему подсадили. Он начал кричать, там темно было, замкнутое помещение, нету воздуха. И когда он начал кричать, к нам прыснули таким баллончиком», — вспоминает Родион.





"Сашу Вихора оставили и сказали охране, что это “ваш клиент”





Когда приехали к СИЗО, по словам мужчины, из спецтранспорта задержанных по одному выводили через «коридор» милиционеров. Отдавали вещи и начинали кричать, чтобы быстрее бежали, иначе «будут бить». После этого задержанным приказывали выстроиться в шеренгу в коридоре СИЗО. Как вспоминает Родион, на этом этапе людей не избивали, но, при этом, Александра Вихора передали по отдельной процедуре:





«Нас всех разгрузили, а Сашу Вихора оставили и сказали охране, что это типа “ваш клиент” — в таком смысле, что этого наркомана нужно типа избить, “проучить” его. Они думали, что у него “отходняк” от наркотиков».





По словам Родиона, ни в РОВД, ни в СИЗО врача не было.





Это был последний раз, когда Родион видел Сашу. Через два-три часа парня привезли в психиатрическую больницу практически в коме. Сотрудники скорой помощи, которые приехали на вызов, написали: «пациент лежал на полу, жалоб не высказывал, был в коме». Александра доставили в туберкулезную больницу, где была ближайшая реанимация, но было уже поздно. Там ему ставили диагнозы: «закрытая черепно-мозговая травма под вопросом» и «кома третьей степени».





В 3:35 12 августа Саша умер.





Около 12 часов 12 августа началось вскрытие парня. Родителям о смерти сына сразу не сказали, хотя его личность была установлена. Следователь сразу заявил родителям, что у их сына была передозировка наркотиками, хотя потом другой следователь извинился за эти слова — в официальной экспертизе написано, что ни алкоголя, ни наркотиков в крови Саши не было. Зато эксперты описали и зафиксировали повреждения на теле — травмы, гематомы, переломы ребер и грудины. Но там же написали, что травмы и переломы не имеют отношения к причинам смерти.



















Задержанный с РОВД: Саша вел себя неадекватно, его колотило





Родион — не единственный очевидец, который рассказывает о нервном срыве Александра Вихора 10-12 августа. Ранее еще один мужчина рассказывал про эти события TUT.BY:





«Вечером 9-го нас завезли в спортзал Железнодорожного РОВД. Там было около 30 человек. Саша был уже там. Всю ночь нас оформляли. Милиция корректно себя вела, просто составляли протоколы. Утром нас завезли в ИВС, потом — в суд. И вот после суда с Сашей стало твориться неладное. Хотя, потом говорят, что еще и в камере с ним уже происходило странное. Саша вел себя неадекватно, его колотило. После суда нас хотели везти в ИВС, но отвезли снова в спортзал РОВД. Там Саша стал совсем теряться. Просил денег на проезд, чтобы доехать до дому, вставал, пытался выйти из зала. Рядом сидел студент из Туркменистана — 3-й курс медуниверситета, он сказал, что Саше надо в больницу, ему нужно срочно оказывать помощь».





По словам мужчины, он говорил милиционерам о том, что Саша нуждается в помощи. Но скорую так никто и не вызвал.





«Вечером нас загрузили в машину, Сашу посадили в «стакан» — и там он просто сходил с ума. Кричал, шумел, звал родителей. Уже, кажется, и милиционеры поняли, что с ним-что-то не то. «Полечили» газовым баллончиком. Потом нас вывели, его оставили».





Управление Следственного комитета сообщает, что следователи установили факт распространения недостоверных сведений гомельчанкой 1970 года рождения, присутствующей при задержании Александра.





"15 августа возле здания Гомельского облисполкома она заявляла через громкоговоритель, что при задержании парня сотрудники милиции били его дубинками. Эта информация не соответствует действительности и опровергается видеозаписями и пояснениями очевидцев", — подчеркнули в УСК.





СК заявляет, что действиям женщины будет дана правовая оценка.