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Милиция выявила крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь

26.03.2021 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецоперацию по выявлению поставщиков метадона и мефедрона провел наркоконтроль УВД Минщины, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.




"В начале года оперативники узнали, что двое минчан могут быть причастны к незаконному трафику и распространению запрещенных веществ, пишет interfax.by. Их разработка завершилась задержаниями", - говорится в сообщении. 

Там уточняется, что в январе возле Борисова поймали с поличным 38-летнего курьера, в машине которого нашли 1 кг метадона, а чуть позже "взяли" и 34-летнего организатора наркобизнеса.

"Выяснилось, последний сначала "работал" один: ездил за товаром в Россию, фасовал его на съёмной квартире в Минске и делал закладки для мелких оптовиков. Позже мужчина привлек знакомого и поручил ему заниматься доставкой психотропа в Беларусь", - уточнили в МВД. 
 
В последующем милиционеры выявили десять мелких оптовиков. У них и в обнаруженных тайниках было изъято более 1,6 кг метадона и мефедрона. 

Следователи дали правовую оценку действиям всех задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
 
Теги: Минск
 
 
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Спецоперацию по выявлению поставщиков метадона и мефедрона провел наркоконтроль УВД Минщины, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги...
 
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