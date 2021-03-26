Милиция выявила крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь













пишет interfax.by. Их разработка завершилась задержаниями", - говорится в сообщении. "В начале года оперативники узнали, что двое минчан могут быть причастны к незаконному трафику и распространению запрещенных веществ,interfax.by. Их разработка завершилась задержаниями", - говорится в сообщении.





Там уточняется, что в январе возле Борисова поймали с поличным 38-летнего курьера, в машине которого нашли 1 кг метадона, а чуть позже "взяли" и 34-летнего организатора наркобизнеса.





"Выяснилось, последний сначала "работал" один: ездил за товаром в Россию, фасовал его на съёмной квартире в Минске и делал закладки для мелких оптовиков. Позже мужчина привлек знакомого и поручил ему заниматься доставкой психотропа в Беларусь", - уточнили в МВД.

В последующем милиционеры выявили десять мелких оптовиков. У них и в обнаруженных тайниках было изъято более 1,6 кг метадона и мефедрона.





Следователи дали правовую оценку действиям всех задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.