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Дело о "сахарной мафии": коррупционный скандал закончился "пшиком"?

26.03.2021 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из фигурантов громкого «сахарного дела», бывший директор Слуцкого комбината, на свободе и работает на кондитерской фабрике в Минске.

Дело о "сахарной мафии": коррупционный скандал закончился "пшиком"?
Напомним: в январе прошлого года прямо в воздухе развернули самолет Минск—Мюнхен и вернули в Гродно, где был задержан директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. 

Почти одновременно задержали еще нескольких директоров белорусских сахарных заводов, а также некоторых других бизнесменов и высокопоставленного силовика. КГБ возбудило уголовное дело по фактам получения и дачи взяток в особо крупных размерах.

Руководители Жабинковского и Скидельского сахарных заводов, Слуцкого и Городейского комбинатов, а также директор Белорусской сахарной компании и бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД в итоге оказались за решеткой. В расследовании БТ схему назвали ни больше ни меньше, как «cахарной мафией».

Позже в Генпрокуратуре рассказали, что «фигуранты сотрудничают со следствием и признали многие факты своей незаконной деятельностью».

А уже летом новости по «сахарному делу» внезапно иссякли – сообщалось лишь о том, что первый его фигурант, отставной начальник управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня, вышел на свободу.

Как выяснил на днях слуцкий «Курьер», не под стражей находится и бывший директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник. Более того, он работает в Минске на фабрике «Слодыч», эту информацию изданию подтвердили в отделе кадров предприятия, правда, не уточнили, занимает ли Прудник руководящую должность или трудится рядовым офисным сотрудником.

Кстати, даже после раскрытия коррупционных схем белорусский сахар продавался дешевле для россиян, чем внутри страны. А сахарные заводы и с новыми руководителями прибыльнее не стали.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Один из фигурантов громкого «сахарного дела», бывший директор Слуцкого комбината, на свободе и работает на кондитерской фабрике в Минске.
 
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