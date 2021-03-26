Картину Ван Гога продали за 13 млн евро. Ее почти никто не видел









В Sotheby's говорят, что это самая дорогая картина голландца из всех, что когда-либо были проданы во Франции. Изначально эксперты прогнозировали, что она может уйти за 8 млн евро.





Аукцион проводился из Парижа в режиме онлайн. За картину в ходе торгов боролись дважды.





В первый раз, в начале аукциона, за нее давали даже чуть больше, но сделку пришлось отложить из-за проблем с онлайн-ставками. К картине снова вернулись в конце торгов, имя покупателя не называется.





"Уличная сцена на Монмартре" была написана в 1887 году и почти все время своего существования принадлежала французской семье, которая никогда ее не выставляла.





Искусствоведы знали о ее существовании, она была отмечена в каталогах, но лишь в виде черно-белой фотографии.





Эта картина является частью серии работ Ван Гога, созданных им в период проживания в Париже в 1886-87 годах. На ней изображена ветряная мельница, каких было много на Монмартре того времени, когда он был лишь деревней на окраине Парижа.





Знаменитый собор Сакре-Кёр на Монмартре, который сейчас является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа, тогда еще только строился.





Переходный период

Как пояснил ранее в интервью Би-би-си специалист по творчеству Ван Гога Мартин Бейли, эта картина создана во время перехода от так называемого голландского периода, когда художник использовал краски темных, приглушенных оттенков, к прованскому периоду, характерному буйством красок.





"В Париже Ван Гог открыл для себя импрессионистов и стал работать с цветом, - говорит Бейли, - но самое удивительное в данной работе то, что она была спрятана с тех самых пор, когда покинула мольберт художника. Она всегда оставалась в частных коллекциях, так что ею могли любоваться только владелец и его друзья".





По словам эксперта, место, запечатленное на картине, находилось неподалеку от квартиры, которую Ван Гог снимал с братом.





"К тому времени мельницы уже стали превращаться в увеселительные места, и можно не сомневаться, что время от времени, когда у него заводилось несколько франков в кармане, Винсент заглядывал туда, чтобы попустить рюмочку-другую".