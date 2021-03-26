Как вытаскивают контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал

Источник материала: Sputnik Беларусь

Контейнеровоз Ever Green в минувшую среду сел на мель Суэцкого канала и заблокировал водную артерию для прохождения других судов.

Причина инцидента – ветер и течение, а также ухудшение видимости из-за песчаной бури.

Уже несколько дней вокруг заблокировавшего судна углубляют дно, чтобы снять его с мели. Работы не останавливают даже ночью - над освобождением Ever Given работают 9 буксиров и два дноуглубительных судна. Дно канала в районе инцидента не песчаное, а скальное - это и размеры корабля затрудняет работы. Операция по спуску контейнеровоза на воду может занять дни или даже недели.

На Суэцком канале образовалась огромная пробка. По меньшей мере 150 судов ждут, когда откроется водный путь через Египет.

В связи со случившимся в мире резко выросла стоимость морских грузоперевозок. Каждый час простоя канала приносит убытки мировой экономике в 400 миллионов долларов.

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