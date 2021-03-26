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Министры энергетики Беларуси и РФ обсудили создание единого рынка газа и электроэнергии
Источник материала: Навiны
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов на переговорах 25—26 марта в Москве обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере.
Пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщает, что стороны обсудили вопросы, касающиеся электроэнергетики, газовой отрасли и углубления интеграционных процессов. «В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии», — отмечается в релизе, передает
Министерство энергетики Беларуси лаконично сообщило, что на переговорах рассмотрены «актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике».
Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках Союзного государства возникла несколько лет назад по инициативе России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более чем трех десятков так называемых дорожных карт интеграции.
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Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов на переговорах 25—26 марта в Москве обсудили вопросы взаимодействия в...
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