ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министры энергетики Беларуси и РФ обсудили создание единого рынка газа и электроэнергии

26.03.2021 18:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов на переговорах 25—26 марта в Москве обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере.

Министры энергетики Беларуси и РФ обсудили создание единого рынка газа и электроэнергии
Источник: minenergo.gov.by

Пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщает, что стороны обсудили вопросы, касающиеся электроэнергетики, газовой отрасли и углубления интеграционных процессов. «В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии», — отмечается в релизе, передает БелаПАН.

Министерство энергетики Беларуси лаконично сообщило, что на переговорах рассмотрены «актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике».

Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках Союзного государства возникла несколько лет назад по инициативе России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более чем трех десятков так называемых дорожных карт интеграции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов на переговорах 25—26 марта в Москве обсудили вопросы взаимодействия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы еще курите? С 1 апреля снова дорожают сигареты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by