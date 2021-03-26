Министры энергетики Беларуси и РФ обсудили создание единого рынка газа и электроэнергии

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов на переговорах 25—26 марта в Москве обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере.



Источник: minenergo.gov.by

Пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщает, что стороны обсудили вопросы, касающиеся электроэнергетики, газовой отрасли и углубления интеграционных процессов. «В том числе были затронуты вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии», — отмечается в релизе, передает БелаПАН .

Министерство энергетики Беларуси лаконично сообщило, что на переговорах рассмотрены «актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике».

Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках Союзного государства возникла несколько лет назад по инициативе России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более чем трех десятков так называемых дорожных карт интеграции.