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В Египте в столкновении поездов погибли 32 человека и минимум 66 пострадали

26.03.2021 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации Минздрава Египта, к югу от Хургады столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего 32 человека погибли и по меньшей мере 66 пострадали.

В результате столкновения три вагона перевернулись, уточнили в ведомстве. На место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы. Полиции поручено задержать обоих машинистов.

Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

 

 

Последние крупные железнодорожные катастрофы в Египте произошли в 2012 и 2017 годах. В первом случае пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус с детьми — тогда погибло 50 человек. Во втором — направлявшийся из Каира в Александрию состав на полном ходу врезался в стоявший на путях другой поезд — 43 человека погибло.

 
 
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По информации Минздрава Египта, к югу от Хургады столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего 32 человека погибли и по меньшей мере 66 пострадали.
 
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