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Проверка слуха: правда ли, что Нацбанк включил станок? Разбираемся с экспертом

26.03.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня снова стали появляться слухи о том, что Национальный банк решился включить печатный станок. В пресс-службе регулятора, куда Onliner обратился за проверкой слуха, посоветовали смотреть статистику операций по регулированию ликвидности. Вместе со старшим аналитиком «Альпари. Евразия» Вадимом Иосубом разбираемся с ней.

Ежемесячно Национальный банк публикует статистику о широкой денежной массе, увеличение которой и свидетельствует о том, что деньги допечатываются.

При этом регулятор ежедневно обновляет статистику операций по регулированию ликвидности. На сайте Нацбанка есть соответствующая статистика. А также есть возможность сравнить ее с архивной.

Проверка слуха: правда ли, что Нацбанк включил станок? Разбираемся с экспертом

В частности, стоит обращать внимание на графу «Остатки средств на коррсчетах участников платежной системы». Что показывает эта графа? Количество денег, которые есть на счетах у банков, а по сути — количество денег в стране. Почему?

— Технически Нацбанк в любой момент может нарисовать любое количество рублей, для этого нет необходимости печатать физические рубли, — объясняет Вадим Иосуб. — Дальше эти деньги Нацбанк может выдать в качестве кредита белорусским банкам, а те, в свою очередь, предприятиям — и так деньги попадают в экономику.

Но даже если Национальный банк вдруг напечатает физические рубли и какому-нибудь предприятию привезут коробки с банкнотами, то их все равно придется положить на счет в банке, так как сейчас в приоритете безналичные платежи.

Проверка слуха: правда ли, что Нацбанк включил станок? Разбираемся с экспертом

Как же менялись остатки на корреспондентских счетах за последнее время? Тут важно пояснить, что если мы увидим рост суммы остатков (или тут нужно говорить про увеличение или уменьшение?), то это и будет означать включение печатного станка. Пока данная статистика открыта (в отличие от документа про социально-экономическое развитие).

— В нынешней статистике нет ничего необычного, за неделю остатки колеблются на уровне 4,5—4,9 миллиарда рублей, — объясняет Вадим Иосуб. — Из этой же таблицы видно, что участие Нацбанка в поддержании ликвидности коммерческих банков за это время составляло 850 миллионов рублей. Также стабильна и величина среднесрочных кредитов — около 400 миллионов рублей.

То есть пока нельзя сказать, что регулятор «включил» печатный станок. Но что будет, если, к примеру, такое решение примут, как скоро мы почувствуем его на себе?

Проверка слуха: правда ли, что Нацбанк включил станок? Разбираемся с экспертом

— Понятно, что все будет зависеть от того, сколько денег будет допечатано. Эффект от миллиона и миллиарда рублей будет разным, — объясняет Иосуб. — Что касается скорости эффекта, то она может быть разной, от мгновенной до растянутой на квартал. После того как решение будет принято, лишние деньги поступят на биржу, а это значит рост курса доллара, а за ним — повышение цен. Эту схему белорусы видели не раз.

Есть ли сейчас необходимость допечатывания денег? У разных субъектов экономики взгляды на этот вопрос разные.

— В Нацбанке, судя по всему, такой необходимости не видят. Так как понимают: это подстегнет девальвацию и инфляцию, — говорит Иосуб. — Но есть предприятия, сидящие в долгах и убытках, которые мечтают, чтобы кто-нибудь дал им денег. Вокруг этого вопроса и происходят дискуссии.

Проверка слуха: правда ли, что Нацбанк включил станок? Разбираемся с экспертом

Что касается слуха о вероятном включении станка, то Вадим Иосуб отмечает, что, возможно, имеется в виду не прямая печать денег.

— В прошлом году государство оказывало помощь отдельным госбанкам, выделяя им дополнительные кредиты на поддержку госбанков, чтобы те поддерживали экономику. По некоторым слухам, сейчас эти кредиты банки не должны возвращать, они пошли на увеличение капиталов банков. Может быть, подобные операции, если они действительно имели место, и спровоцировали слухи, — предположил Вадим Иосуб.

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Сегодня снова стали появляться слухи о том, что Национальный банк решился включить печатный станок. В пресс-службе регулятора, куда Onliner обратился за проверкой...
 
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