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Погода на выходные и дальнейшую жизнь. Ждем грозу и +19

26.03.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наступила весна, распустились ежи. Ночью температура все менее охотно переваливает через ноль в отрицательную зону. В субботу кое-где уже +17. Белгидромет называет время и место, когда и где может случиться 19 градусов. А это уже практически официальное разрешение для белорусов носить футболку (если опять не запретят по тысяче веских причин).

Атлантика продолжает нагнетать в нашу сторону теплый воздух. В ночь на субботу уже далеко не везде минусы, разброс от двух холода до 4 тепла. А днем — от 11 до 17 (на юго-западе). Это самый выгодный день для шашлыков и тому подобного. Потому что потом кое-что поменяется и будут другие дела.

В воскресенье солнце будет припекать уже не с таким фанатизмом, пойдут короткие, но довольно сильные дожди. Днем от 5 до 11 тепла. И пару суток такая обстановка сохранится.

Новый перелом намечен на вторник, 30 марта. Днем на западе велика вероятность дождей. При этом снова начинает пригревать из нижнего левого угла. Ожидается, что к среде градусы распределятся от 8 на Витебщине до 19 в Брестской области. И все это будет поливать дождь.

Более того, синоптики не исключают, что в эти дни может состояться гроза с нормальными световыми эффектами. (Не забывайте слать нашему боту картинки.) Кстати, оказывается, она не первая в этом году. Выясняется, что первая секретная гроза прошла 19 марта в Новогрудке. Свидетелей практически не осталось, но автоматика метеостанции зафиксировала и помнит.

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Наступила весна, распустились ежи. Ночью температура все менее охотно переваливает через ноль в отрицательную зону. В субботу кое-где уже +17. Белгидромет называет...
 
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