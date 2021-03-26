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На учебном корпусе БГУИР вывесили огромный бело-красно-белый флаг
Источник материала: UDFНад одним из учебных корпусов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники студенты вывесили огромный бело-красно-белый флаг, сообщает Telegram-канал
Напомним, студенты Белорусского государственного университета вывесили национальный флаг на своем центральном корпусе.
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