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Минчанку арестовали на 15 суток за бело-красно-белые носки
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Девушку задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь» и обвинили в пикетировании, потому что на ней были бело-красно-белые носки.
Именно так указали в протоколе по ч. 1 ст. 24.23 КоАП милиционеры Советского РУВД.
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Именно так указали в протоколе по ч. 1 ст. 24.23 КоАП милиционеры Советского РУВД.
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