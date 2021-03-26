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Минчанку арестовали на 15 суток за бело-красно-белые носки

26.03.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанку арестовали на 15 суток за бело-красно-белые носки
Иллюстративное фото
В суде Советского района Минска судья Александр Волк арестовал на 15 суток 27-летнюю Кристину Малашевич, сообщают правозащитники.

Девушку задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь» и обвинили в пикетировании, потому что на ней были бело-красно-белые носки.

Именно так указали в протоколе по ч. 1 ст. 24.23 КоАП милиционеры Советского РУВД.
 
Теги: Минск
 
 
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Именно так указали в протоколе по ч. 1 ст. 24.23 КоАП милиционеры Советского РУВД.
 
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