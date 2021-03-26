ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помните разговоры о сносе кинотеатра «Москва»? Решили этого не делать

26.03.2021 18:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кинотеатр «Москва» не будут сносить. Такое предложение обсуждалось прошлым летом, но не нашло поддержки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя комитета архитектуры и градостроительства Ольгу Верамей.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В последние два года несколько раз возникали новости о возможной судьбе кинотеатра «Москва». Сначала говорили о реконструкции с сильным изменением внешнего вида: архитекторы собирались «надеть рубашку» из стекла на существующее здание.

Многие горожане негативно восприняли новость о смене облика «Москвы», напомнила Ольга Верамей. После этого о концепции реконструкции ничего не было известно.

— В ноябре 2019 года УКС Центрального района представлял на рассмотрение нашему комитету предварительное проектное решение по реконструкции кинотеатра. По итогам рассмотрения, в том числе на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе, образное решение было принципиально одобрено. Но в то время не был определен источник финансирования для этого объекта, и работы по проектированию приостановили.

Потом рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. Она предполагала снос здания и возведение высотки.

Высотка могла быть с многозальным кинотеатром, гостиницей, рекреационно-развлекательным комплексом с бассейном и спа-зоной, рестораном, подземным паркингом. Однако было обсуждение, во время которого решили исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.

— Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования, — подытожила Верамей.

Объект ждет реконструкция с капитальным ремонтом, но вот ни сроки, ни другие подробности пока не известны.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинотеатр «Москва» не будут сносить. Такое предложение обсуждалось прошлым летом, но не нашло поддержки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 27 марта: что ждет завтра каждый знак Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by