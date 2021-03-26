Помните разговоры о сносе кинотеатра «Москва»? Решили этого не делать

Источник материала: Tut.by

Кинотеатр «Москва» не будут сносить. Такое предложение обсуждалось прошлым летом, но не нашло поддержки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя комитета архитектуры и градостроительства Ольгу Верамей.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В последние два года несколько раз возникали новости о возможной судьбе кинотеатра «Москва». Сначала говорили о реконструкции с сильным изменением внешнего вида: архитекторы собирались «надеть рубашку» из стекла на существующее здание.

Многие горожане негативно восприняли новость о смене облика «Москвы», напомнила Ольга Верамей. После этого о концепции реконструкции ничего не было известно.

— В ноябре 2019 года УКС Центрального района представлял на рассмотрение нашему комитету предварительное проектное решение по реконструкции кинотеатра. По итогам рассмотрения, в том числе на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе, образное решение было принципиально одобрено. Но в то время не был определен источник финансирования для этого объекта, и работы по проектированию приостановили.

Потом рассматривалась концепция строительства на месте кинотеатра «Москва» многофункционального центра. Она предполагала снос здания и возведение высотки.

Высотка могла быть с многозальным кинотеатром, гостиницей, рекреационно-развлекательным комплексом с бассейном и спа-зоной, рестораном, подземным паркингом. Однако было обсуждение, во время которого решили исключить высотное строительство в центре города, потому концепцию не поддержали.

— Сейчас решено сохранить здание кинотеатра, вносятся соответствующие изменения в проект детального планирования, — подытожила Верамей.

Объект ждет реконструкция с капитальным ремонтом, но вот ни сроки, ни другие подробности пока не известны.