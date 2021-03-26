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Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении Болкунца

26.03.2021 18:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Беларуси 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено за публичное оскорбление Лукашенко в сети Интернет.

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Генеральная прокуратура Беларуси 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца, сообщила пресс-служба ведомства.
 
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