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В Палате представителей рассмотрели изменения в Закон «О дорожном движении»

26.03.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменения в Закон «О дорожном движении» рассматривали на расширенном заседании Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей. В обсуждении приняли участие представители Министерства внутренних дел.



Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский отметил, пишет newsbel.by, что основная цель совершенствования законопроекта — повышение безопасности дорожного движения, искоренение правовых пробелов. 

Для истории данного законопроекта знаковый 2018 год, когда предложили ввести бальную систему оценки правонарушений водителями, напомнил парламентарий. Но такую систему ни общественность, ни руководство страны не поддержали. 

Замначальника ГУ ГАИ МВД РБ Александр Занимон сообщил, что основные изменения в законодательстве связаны с расширением возможности реализации положений Конвенции о дорожном движении 1968 года. 

«Одно из таких положений предусматривает возможность выдачи международного водительского удостоверения. Хотя наше национальное водительское удостоверение соответствует всем требованиям этой Конвенции. Но некоторые страны, не присоединившиеся к этой конвенции и не имеющие возможности перенять ее положения для себя, требуют международного водительского удостоверения». 

По его словам, международные водительские права нового образца уже выдаются в нашей стране год после внесения соответствующих изменений в Указ Президента № 200. То есть новации в законопроект имеют техническое значение. Между тем обучение в мотошколе на категорию А можно пройти в столице. 

Насчет общих водительских удостоверений Союзного государства Александр Занимон отметил, что они будут признаваться нашими странами взаимно. 

Он также обратил внимание, что при подготовке законопроекта рассматривалась возможность получения права на управление транспортным средством на автоматической коробке передач. 

Законопроектом предполагается функции по мониторингу эффективности организации дорожного движения возлагать на Минтранспорта и местные органы власти — владельцев дорог. 

На заседании представитель ГАИ привел статистику по дорожно-транспортным происшествиям за прошлый год. Так, в прошлом году впервые более чем за десять лет число погибших в ДТП увеличилось до 573 человек. Большинство смертей связано с наездом на пешеходов.
 
 
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Изменения в Закон «О дорожном движении» рассматривали на расширенном заседании Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,...
 
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