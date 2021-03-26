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Погиб основатель рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий

26.03.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погиб музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му», журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий в Facebook.


Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

«Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал Троицкий. Смерть наступила в четверг, 25 марта. Данную информацию, пишет Лента.Ру, также подтвердили вдова и сын покойного музыканта в закрытой публикации в Facebook.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился с Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы «Аквариум», позже он начал гастролировать вместе с ними.

Липницкий также общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп «Зоопарк» и «Кино». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.
 
 
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Погиб музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му», журналист и культуролог Александр Липницкий. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий в Facebook.
 
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