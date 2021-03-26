Репортаж с литовской границы – фуры стоят в очереди по несколько суток

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 мар – Sputnik, Инна Гришук. На уходящей неделе водители-дальнобойщики, которые едут в Литву, плотно застряли на подъездах к белорусско-литовской границе. Уже несколько дней в четырех пунктах пропуска въезда в соседнюю страну ждут около двух тысяч машин.

Официально причиной новой волны очередей стал сбой электронной системы оформления на стороне Литвы и начавшаяся реконструкция в пункте пропуска "Мядининкай". Водители же уверены: проблема глубже. О чем говорят водители фур в очереди на границе – в репортаже Sputnik.

Очередь на восемь километров для Привалки – нонсенс

Вечером четверга на подъезде к пункту пропуска "Привалка" въезда в Литву ждало более 270 грузовых машин, очередь растянулась почти на восемь километров. Ставший в хвост "колейки" водитель фуры недовольно качает головой:

"Для буднего дня такое количество машин – это ненормально. В четверг обычно меньше всего машин, даже очередь в два километра считается очень большой, а тут в четыре раза больше. Представьте, что здесь будет в субботу".

Разговор прерывает только что подъехавший водитель российской фуры: "У меня день рождения, пропустите? Могу паспорт показать". Собеседник поясняет: "У водителей есть правило: именинников пропускают без очереди". Водители добавляют, что именинник окажется на территории Литвы не раньше, чем через 8-10 часов. Ведь на территории обоих пунктов пропуска тоже своя очередь.

© Sputnik / Инна Гришук Этому водителю повезло – у него день рождения, и ему разрешили объехать 8 километров очереди, но после въезда в пункт пропуска в Литву можно попасть не раньше, чем через 8 часов

"Это не белорусские таможенники плохо работают, это литовцы тормозят. Белорусы сейчас не могут принять новые машины, потому что на литовской стороне им горит красный свет, никого не пускают. Белорусы оформили фуры и сидят, ждут", – говорит водитель польской фуры.

Литовцы медленно работают

"У литовской таможни обычно один ответ. Мол, очереди – это наши проблемы. А они нас сюда не звали. Раз приехали, значит, нам это надо. Так на всех границах. Приходится терпеть", – говорят водители Дмитрий и Максим.

Дмитрий и Максим за сутки смогли продвинуться в очереди на полтора километра. Говорят, такими темпами приедут в Литву разве что в понедельник

Другой водитель обратил внимание, что литовская таможня стала особенно медленно работать с осени прошлого года:

"Вы представляете, что такое итальянская забастовка? Они работают примерно так. Стали практически каждую машину проверять особенно тщательно, открывать тент. В общем, никуда не торопятся. В итоге на осмотр одной машины уходит 20-30 минут. Не знаю, в чем тут дело", – говорит дальнобойщик.

Со слов водителей, пункт пропуска "Привалка" устроен так, что машины идут по двум полосам: по одной – груженые фуры, по другой – порожние. На каждой полосе работает только один сотрудник таможни. И если один из них оказывается свободным из-за отсутствия машин, он в редком случае придет на помощь коллеге.

"Сейчас говорят, что так медленно оформляют из-за сбоя в системе у литовцев. У них висят компьютеры, а мы стоим на границе. После прошлого сбоя на выходных еще очереди не рассосались, а теперь новый сбой", – сетуют водители.

© Sputnik / Инна Гришук Водителям приходится жить по несколько суток в полевых условиях: рядом нет ни кафе с горячей едой, ни туалета, ни воды

Многие после этого добавляют, что простои в очередях сказываются не только на доходах транспортных фирм, но и на зарплатах самих водителей.

"У нас так говорят: колеса крутятся – деньги капают. Быстрее приехал из рейса, значит, быстрее поедешь в новый рейс, больше заработаешь", – отметил Дмитрий.

По его словам, на белорусской стороне очень не хватает терминала ожидания с электронной очередью, как в "Брузгах", где можно было бы припарковаться и спокойно ждать въезда в пункт пропуска. А так водителям приходится жить по несколько суток в полевых условиях: рядом нет ни кафе с горячей едой, ни туалета, ни воды.

Почему едут в Польшу через Литву?

Многие водители признаются, что едут в Европу или Польшу, но маршрут фирмы-перевозчики прокладывают именно через Литву. Этот парадокс на пальцах объяснили два польских водителя, которые не захотели фотографироваться и называть свои имена.

По их словам, если бы они поехали в Польшу через "Бругзи", то через несколько часов были бы дома. Но хозяин фирмы специально прокладывает маршрут через Литву. Дело в том, что при въезде в Польшу есть ограничения по количеству топлива в баке – не больше 60 литров. При въезде в Литву таких ограничений нет, можно проезжать с полным баком.

"Тут наш шеф покупает топливо по 2 злотых, а в Польше надо покупать по 5 злотых. Он получает деньги за топливо, а мы тут за бесплатно стоим сутками на границе", – сетуют польские водители.

Очередь на несколько дней

Польские водители, которые только встали в очередь, предположили, что должны проехать границу за двое суток. Их коллеги, которые приехали сутки назад и смогли продвинуться к границе только на километр или полтора, делают более грустные прогнозы – пройти бы границу к понедельнику.

Водители объясняют, что после приезда на границу они не могут постоянно продвигаться по очереди. Нужно соблюдать нормы рабочего времени: через каждые 15 часов нужно становиться на обязательную 8-9-часовую паузу для отдыха. Езда в очереди достаточно условная – большую часть времени машины просто стоят.

© Sputnik / Инна Гришук Водитель Александр не очень доволен длинным простоем, говорит: "Колеса стоят – зарплаты нет"

"Сегодня мы в обед открыли рабочее время, проехали метров 700 и несколько часов стоим", – признался один водитель.

Водитель Александр, который стоял возле зданий страховки, рассказал, что приехал на "Привалку" в среду в 17:00. Очередь была на 5,3 километра. За сутки он проехал только 600 метров, но часть из этого времени он провел на паузе и не мог ехать.

"В последний раз на моей памяти такая длинная очередь была больше двух лет назад, когда здесь горел лес, тогда пункт пропуска вообще не работал. Но надо отдать должное, что когда пожар потушили, очередь рассосалась за несколько часов. Литовцы тогда очень быстро работали", – вспоминает водитель-международник Дмитрий.

Еще один водитель добавил, что при желании литовские таможенники могут быстро оформлять машины:

"У них есть техническая возможность поставить для оформления машин несколько человек. Мой личный рекорд – когда литовцы оформили машину всего за восемь минут, это очень быстро".

Ждет въезда в Литву трое суток

Еще одна точка нашей остановки – на повороте к деревне Привалка, до границы – 1,4 километра. Здесь небольшая стоянка, рядом – родник, к которому водители приходят за свежей водой.

Группа из трех водителей рассказывает, что прибыли на границу в среду в 16 часов сразу после паузы, то есть у них было 15 часов, чтобы продвигаться по очереди. К тому же пришлось немножко схитрить, чтобы проехать быстрее.

Один из водителей рассказал, что его коллега едет в Литву через "Каменный Лог", а там, очередь растянулась на 16 километров. До начала ремонтных работ на литовской стороне и при нормальной работе литовских программных продуктов такую очередь можно было проехать за сутки, так как пропускная способность там больше. Но сейчас там тоже машины пускают в один ряд. По этой причине часть фур поехали в другие пункты пропуска.

"Водитель с нашей фирмы в "Каменном Логе" стоит в очереди с понедельника, еще километра два осталось, и не думаю, что он в пятницу пройдет границу", – говорит Тимофей

Навстречу идет водитель-международник Сергей с бутылками в руках, чтобы набрать в роднике воды. Говорит, что его машина практически у шлагбаума, но решил стать на паузу, чтобы потом иметь в запасе 15 рабочих часов на проезд границы. Водитель сомневается, что в ближайшие сутки сможет оказаться по ту сторону границы – слишком медленно идет оформление.

Водитель-международник Сергей провел в очереди трое суток и переживает, что 15 рабочих часов может не хватить, чтобы проехать пункт пропуска

"Я приехал в ночь с понедельника на вторник, примерно в час ночи. Вот уже третьи сутки стою, это вообще тоска. Чем дальше, тем "лучше". Я такие очереди здесь лет десять не видел. Тогда за трое суток проезжали, сейчас – вряд ли", – отмечает Сергей и добавляет:

"Боюсь, что завтра могу не успеть пройти границу до того времени, когда нужно будет становиться на паузу".

Что говорит белорусская таможня?

Как сообщают в Государственном таможенном комитете Беларуси, обстановка на белорусско-литовской границе обостряется. Белорусские таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы программных продуктов литовских контролирующих служб.

Сейчас въезда в Литовскую Республику ожидают порядка 2000 грузовиков. За двое суток литовской стороной было принято в два раза меньше требуемого количества транспортных средств: чуть больше 1400 грузовиков при фактической возможности в более чем 3000 автомобилей. После оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда на сопредельную сторону более 8 часов.

© Sputnik / Инна Гришук Сейчас въезда в Литовскую Республику ожидают порядка 2000 грузовиков

Еще один фактор, негативно влияющий на ритмичность приема транспортных средств, – реконструкция одного из востребованных литовских пунктов пропуска "Мядининкай" (Каменный Лог" с белорусской стороны). В связи с этим белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в пункте пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе, который в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь со 2 июля 2020 года из упрощенного переведен в статус международного. Перенаправление порожних транспортных средств в данный пункт пропуска позволит снизить нагрузку на самые загруженные пункты пропуска и увеличить их пропускную способность. Ответ от литовской стороны ожидается.

"Ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса – теряют время и деньги не только перевозчики, но и получатели и отправители, товары которых следуют через белорусско-литовский коридор. Нарушаются сроки поставки, срываются договоры, что наносит вред экономике многих государств", – отмечают в Государственном таможенном комитете.