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Романчук: с чем связан оптимизм Белстата по росту товарооборота Беларуси и ЕС
26.03.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе 2021 года в сравнении с январем 2020 вырос на 29,6% до 956,8 млн долларов, сообщает Белстат. Экспорт товаров в ЕС вырос на 79,4% и достиг 624,4 млн долларов, импорт снизился на 14,8% до 332,4 млн долларов.
© Sputnik / Нина Зотина
Как, несмотря на пандемию и падение мировой экономики, стране удалось достичь столь оптимистичных показателей? С этим вопросом мы обратились к известному белорусскому экономисту Ярославу Романчуку.
"Мы видим предсказуемое увеличение по нефтепродуктам на 79,3%, калийные удобрения на 38,5%, тракторы, телевизоры, мониторы. Но самая главная позиция ― нефтепродукты, шедшие на Евросоюз, которая и определяет эти цифры. Можно сказать, что сложилась благоприятная конъюнктура и схемы торговли, отсюда все и пошло", ― отмечает собеседник Sputnik.
По мнению экономиста, сейчас наблюдаются и опасные явления, такие как дефицит бюджета и "инвестиционная засуха", что для бизнеса создает серьезную непредсказуемость.
"Источники тревоги ― это обслуживание долга, это неплатежи, давление инвестиционного спроса со стороны госпредприятий, которые не могут обслуживать свои долги и требуют все большего количества денег. Каждое заимствование выливается в еще большее напряжение для финансов и бюджета", ― рассуждает Романчук.
Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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