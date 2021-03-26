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«Дипломатия» дня. МИД Беларуси ответил посольству США на поздравление с Днем Воли
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Прошлись по споткнувшемуся Байдену, укололи Аляской и Сноуденом.
МИД Беларуси отреагировал на
Приведем фрагменты
«Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж.Ассандж, Э.Сноуден и Ч.Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Мы благодарны назначенному Послу США в Беларуси Дж.Фишер за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы.
Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании».
«Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией».
«Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты.
Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!»
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Прошлись по споткнувшемуся Байдену, укололи Аляской и Сноуденом.
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