Белорусы выдали сумасшедший сезон на Кубке мира. Коротко о главных достижениях наших биатлонистов

Источник материала: Tut.by

Биатлонный сезон подошел к концу. Триумфаторы получили свои глобусы и уехали на каникулы. Среди тех, кто здорово удивлял в сезоне 2020/2021 на Кубке мира, были и белорусские спортсмены. Динара Алимбекова выиграла молодежный зачет, Анна Сола завоевала медаль ЧМ, женская сборная заняла высокое пятое место в Кубке наций. Об этих и не только прорывах белоруской команды — в материале журналиста TUT.BY Виктории Ковальчук.

Взлет Алимбековой, медали Кубка мира и приличный заработок

Источник: instagram.com/sports_interes/

В уходящем сезоне Динара Алимбекова стала главной представительницей Беларуси на международной арене. На счету биатлонистки, которой в январе исполнилось 25 лет, уже был крупный командный успех — эстафетное золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

А вот в личных стартах Алимбекова начала блистать только в сезоне 2020/2021. До этого показывать высокие результаты Динаре мешали постоянные проблемы со здоровьем: боли в плече сменялись бедами с надкостницами, на которые чемпионка Олимпиады жаловалась весь сезон 2019/2020.

Как итог в прошлом году Алимбекова завершила соревновательный год досрочно — только на 76 позиции тотала.

Как же ситуация смогла перевернуться с ног на голову?

— Я поменяла всё, кроме имени и фамилии, — комментировала свою предсезонку Динара.

Она похудела на 5 килограммов, а новый тренерский штаб во главе с австрийским специалистом Райнхардлм Гесвайнером предложил женской команде новую методику, которая отлично подошла Алимбековой.

Фото: Белорусская федерация биатлона

— Летом я занималась подвижностью своих суставов на специальном тренажере, появившимся у нас в Раубичах, закачивала голени и сделала хорошие стельки, — рассказывала белоруска.

Она внесла некоторые коррективы и в технику лыжного хода.

— Добавила силу отталкиваний руками и начала больше работать именно локтями. Раньше мне говорили, что так делать нельзя, но я же смотрю на других биатлонистов. Даже топовые спортсмены отталкиваются именно так, и я подумала: «Блин, а почему мне так не попробовать?».

Алимбекова также изменила изготовку на стрельбе стоя и лежа.

— В какой-то момент я подумала, мол, ого, он [Гесвайнер] вот только пришел, а сколько изменений сразу привнес буквально за одну тренировку. Поначалу было неудобно, я привыкала больше месяца. Были на тренировках срывы, когда допускала по 3−4 промаха, но он успокаивал и говорил, что причина просто в новой и непривычной для меня технике.

Как показало время, нововведения австрийца действительно оказались эффективными. Уже в декабре 2020-го Алимбекова оформила первую победу на Кубке мира.



Фото: Белорусская федерация биатлона

Дальше случились еще три личных подиума по ходу сезона. Динара стабильно заезжала в топ-10 и на протяжении всего биатлонного года держалась в лидерах молодежного зачета, который в итоге и выиграла.

Помимо международного престижа, сезон 2020/2021 стал для белоруски очень урожайным и в плане заработка.

— Я за любой этап сейчас зарабатываю больше, чем за весь прошлый сезон, — откровенничала в интервью Динара.

На вопрос журналиста, сколько на февраль 2021-го составил ее заработок за вычетом налогов, Алимбекова ответила :

— Хм. ну где-то около 60 тысяч.

Медаль ЧМ и виртуозная скорость Солы



Фото из инстаграма Анны Солы

Еще одна белоруска Анна Сола выдала потрясающий сезон в плане личных результатов. Хоть Аня не была так стабильна, как Алимбекова, и чередовала 66 место с 47-м и третьим, это не помешало ей зафиксировать несколько впечатляющих результатов.

Во-первых, в спринте на чемпионате мира в Поклюке Сола выиграла бронзовую медаль. Эта награда стала первой личной для Беларуси за 15 лет (!), завоеванная кем-то, кроме Дарьи Домрачевой.

Во-вторых, по ходу сезона Сола регулярно мелькала в числе лучших по скорости на дистанции. Например, на заключительном этапе в Эстерсунде она стала быстрейшей в спринте, третьей по скоростному показателю в преследовании и четвертой — в масс-старте. В том числе благодаря отличному ходу Анна выиграла бронзу в последнем пасьюте сезона.



Фото из инстаграма Анны Солы

В-третьих, Сола заняла 23-е итоговое место в общем зачете. Это большой скачок в сравнении с прошлым сезоном: год назад белоруска была там только 59-й.

Подиумы в эстафетах и пятое место в Кубке наций

Женская сборная Беларуси наконец вернулась на пьедестал в эстафетах. После ухода из биатлона Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино нашим девушкам тяжело было тягаться с мировыми лидерами в борьбе за медали в командных гонках.

Но в сезоне 2020/2021 расклад изменился. Набравшаяся кондиции Алимбекова, быстроногие Сола и Елена Кручинкина в компании со стабильной, пусть и не такой резвой в текущем сезоне Ириной Кривко дважды поднимались на пьедестал в эстафетах.

В первый раз это случилось в Оберхофе, где белоруски стали вторыми. Далее подиум был невероятно близок на чемпионате мира в Поклюке. Но финишер Елена Кручинкина не смогла удержать Беларусь в тройке и проиграла Украине борьбу за бронзу.



Фото из инстаграма Динары Алимбековой

Впрочем, уже в следующей эстафете сезона, на этапе Кубка мира в Нове-Место, белоруски вновь стали вторыми — на одну секунду впереди оказалась только сборная Швеции.

В итоге наши девушки заняли пятое место в Кубке наций. Этот успех позволит белорусской команде заявлять на следующий сезон максимально возможное количество биатлонисток — шесть.

— Мы готовились к этому сезону, у всех в головах был Кубок наций, стояла задача хорошо выступать в эстафетах, — отмечала Динара Алимбекова.

При этом тренерам сборной придется хорошо поработать, чтобы подготовить к следующему сезону шесть конкурентоспособных биатлонисток. В текущем пятый номер команды Ирина Кручинкина лишь трижды выступала на Кубке мира, и лучшее ее место — 56-е. Аделина Сабитова и вовсе ни разу не вызывалась на Кубок мира.

Смольский и возвращение наших мужчин в топ-30



Фото: «Биатлон Онлайн»

Антон Смольский стал первым белорусом за 10 лет, который вернулся в топ-30 общего зачета Кубка мира по итогам сезона. В последний раз это удавалось олимпийскому призеру Сергею Новикову в 2010 году.

Смольский отметился на 26 месте в генеральной классификации. Лучшим местом Антона в сезоне стало 17-е в спринте Эстерсунда.