Минчанин: на глазах таксист сбил чернокожую девушку, а я поступил неправильно

Источник материала: Onliner

В минувшую среду 24 марта, как утверждает наш читатель Дмитрий, он стал очевидцем ДТП, допустил огромную ошибку и не хочет, чтобы ее повторяли другие. «На Т-образном перекрестке пер. Домашевского и ул. Харьковской я переходил по пешеходному переходу на зеленый свет, — рассказал минчанин. — Навстречу мне шла девушка африканской внешности. И прямо у меня на глазах ее сбило такси».

— До аварии серый седан с наклейкой «Яндекс. Такси» поворачивал на Харьковскую. Машина сбила девушку — был громкий удар, она залетела на крышу автомобиля. А когда тот затормозил, с высоты девушка упала на асфальт и сильно ударилась, — описал увиденное Дмитрий. — Я растерялся, но подбежал к ней. Это была темнокожая девушка в красном пуховике с капюшоном, в качестве прически — дреды. Оказалось, она ничего не понимает по-русски. На ломаном английском я узнал, что она не может наступить на ногу. Чуть позже вышел водитель такси — мужчина ростом около 165 см, худого телосложения, со светло-русыми волосами, в очках-хамелеонах. Таксист говорил про ослепившее его солнце и про то, что девушку нужно отвезти в больницу.





— Я спросил у девушки на том же ломаном английском: Call police or go to hospital? Она ответила: Hospital, — описал развитие ситуации очевидец. — Водитель сказал, что повезет ее в 6-ю больницу, мы помогли ей сесть в машину. Я заметил, что в салоне была пассажирка такси, она не вышла из машины. Такси уехало, а я продолжил путь домой. В тот же день около 21:00 я позвонил в 6-ю больницу. Там заметили, что темнокожая девушка к ним не поступала. Я уверен, что совершил ошибку, разрешив им уехать. Масса вопросов: почему она не доехала до больницы, стоит ли таким водителям садиться за руль, возможно, ей нужен свидетель? Я сообщил о произошедшем по номеру 102, но, к сожалению, не запомнил госномер автомобиля. Я переживаю за эту девушку, возможно, были другие очевидцы?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: ga@onliner. by или t. me/gaonliner .