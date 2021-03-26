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«Гашишем надо уметь пользоваться». МИД Беларуси сегодня нашел новое дно дипломатии: беларусы уже создают мемы

26.03.2021 19:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Посольство США в Беларуси в своих соцсетях поздравило беларусов с Днем Воли. Концовка у поста была такая: «Соединенные Штаты с нетерпением ждут того дня, когда беларуский народ сможет самостоятельно определять свое будущее». 

МИД Беларуси не смог пройти мимо и написал посольству ответ, но не обычный – а в лучших традициях комментаторов «ВКонтакте» образца 2007-го:

«Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов. <…>

Мы благодарны назначенному послу США в Беларуси Дж. Фишер за неоценимую подсказку всему беларускому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы. Безусловно, наше беларуское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение беларуского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. <…>

Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. <…>

Искренне желаем всему американскому народу единства, а также, не спотыкаясь [отсылка к падению Джо Байдена на трапе самолета], подниматься вверх по лестнице американской мечты».

Реакция соцсетей 

Часть беларусов, кажется, не верит, что этот текст написан людьми, которые якобы представляют власть в реальной стране. Другие – не могут сдержать поток шуток. Смотрите сами. 

 
 
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Посольство США в Беларуси в своих соцсетях поздравило беларусов с Днем Воли. Концовка у поста была такая: «Соединенные Штаты с нетерпением ждут того дня, когда...
 
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