|
Александр Ковальчук освобожден от должности начальника УВД Миноблисполкома
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности генерала-майора милиции, начальника управления внутренних дел Миноблисполкома Александра Ковальчука.
Соответствующий указ подписан 26 марта,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности генерала-майора милиции, начальника управления внутренних дел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)