Полезный овощной салат с киноа. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Овощной салат с киноа. Акцент на растительной белок! Рецептом приготовления полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Киноа – один из самых популярных злаков мире, который обожают приверженцы здорового образа жизни. В нём содержится огромное количество белка, аминокислоты, клетчатка и совершенно отсутствует глютен. Блюда с добавлением киноа получаются не только полезными, но и очень сытными.

Вам понадобится:

- семена киноа – 2 ст.л.

- авокадо – 1 шт.

- помидоры черри – 4 шт.

- кинза – 4-5 веточек

- сок лимона – 1 ст.л.

- растительное масло – 1 ст.л.

- специи для салата



Как готовить?

1. Киноа вымыть и замочить в воде на 20-30 минут. Поменять воду, сварить зёрна и откинуть на дуршлаг. Выложить в глубокую ёмкость.





2. Авокадо нарезать кубиками. Добавить к киноа.





3. Помидоры черри разрезать на 4 части. Положить к остальным ингредиентам.





4. Добавить сок лимона, растительное масло, специи и кинзу.





5. Перемешать салат и выложить на сервировочную тарелку.





Приятного аппетита!

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