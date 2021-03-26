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Полезный овощной салат с киноа. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Овощной салат с киноа. Акцент на растительной белок! Рецептом приготовления полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Киноа – один из самых популярных злаков мире, который обожают приверженцы здорового образа жизни. В нём содержится огромное количество белка, аминокислоты, клетчатка и совершенно отсутствует глютен. Блюда с добавлением киноа получаются не только полезными, но и очень сытными.
Вам понадобится:
2. Авокадо нарезать кубиками. Добавить к киноа.
3. Помидоры черри разрезать на 4 части. Положить к остальным ингредиентам.
4. Добавить сок лимона, растительное масло, специи и кинзу.
5. Перемешать салат и выложить на сервировочную тарелку.
Приятного аппетита!
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Овощной салат с киноа. Акцент на растительной белок! Рецептом приготовления полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Киноа – один из самых...
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