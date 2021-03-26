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Полезный овощной салат с киноа. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

26.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полезный овощной салат с киноа. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Овощной салат с киноа. Акцент на растительной белок! Рецептом приготовления полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Киноа – один из самых популярных злаков мире, который обожают приверженцы здорового образа жизни. В нём содержится огромное количество белка, аминокислоты, клетчатка и совершенно отсутствует глютен. Блюда с добавлением киноа получаются не только полезными, но и очень сытными.

Вам понадобится:
- семена киноа – 2 ст.л.
- авокадо – 1 шт.
- помидоры черри – 4 шт.
- кинза – 4-5 веточек
- сок лимона – 1 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- специи для салата

Как готовить?
1. Киноа вымыть и замочить в воде на 20-30 минут. Поменять воду, сварить зёрна и откинуть на дуршлаг. Выложить в глубокую ёмкость.


2. Авокадо нарезать кубиками. Добавить к киноа.


3. Помидоры черри разрезать на 4 части. Положить к остальным ингредиентам.


4. Добавить сок лимона, растительное масло, специи и кинзу.


5. Перемешать салат и выложить на сервировочную тарелку.


Приятного аппетита!

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Овощной салат с киноа. Акцент на растительной белок! Рецептом приготовления полезного блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Киноа – один из самых...
 
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