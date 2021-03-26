МИД: Беларусь ждет того дня, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия

Источник материала: ОНТ

Пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси ответила на заявление Посольства США от 25 марта 2021 года. Комментарий размещен на сайте ведомства.

В МИД поблагодарили Штаты за поздравление и выразили надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

При этом в ведомстве принесли извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки.

В Министерстве выразили сожаление, что американское общество сегодня глубоко расколото.

Также в комментарии ведомства говорится, что события в США показывают продолжение борьбы американцев за свою свободу.

Фото: БЕЛТА

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