|
МИД: Беларусь ждет того дня, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия
Источник материала: ОНТ
Пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси ответила на заявление Посольства США от 25 марта 2021 года. Комментарий размещен на
В МИД поблагодарили Штаты за поздравление и выразили надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.
При этом в ведомстве принесли извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки.
В Министерстве выразили сожаление, что американское общество сегодня глубоко расколото.
Также в комментарии ведомства говорится, что события в США показывают продолжение борьбы американцев за свою свободу.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси ответила на заявление Посольства США от 25 марта 2021 года. Комментарий размещен на сайте ведомства. В МИД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)