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Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
Источник материала: ОНТ
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил у себя в
На снимке телеведущий держит новорожденного на руках. «Добро пожаловать!» – подписал кадр он.
Перед этим в Stories Шепелев сказал, что его ждет очень важный и насыщенный день. В комментариях тут же посыпались поздравления, а фото уже собрало более 44 тысяч лайков. При этом имя ребенка пока неизвестно.
Мамой малыша стала новая избранница шоумена – дизайнер Екатерина Тулупова. Для обоих малыш стал вторым. Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Жанны Фриске, а Тулупова – дочь от предыдущих отношений.
Фото:
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Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил у себя в Instagram, прикрепив фото. На снимке телеведущий держит новорожденного на...
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