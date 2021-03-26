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Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

26.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил у себя в Instagram, прикрепив фото.

На снимке телеведущий держит новорожденного на руках. «Добро пожаловать!» – подписал кадр он.


Перед этим в Stories Шепелев сказал, что его ждет очень важный и насыщенный день. В комментариях тут же посыпались поздравления, а фото уже собрало более 44 тысяч лайков. При этом имя ребенка пока неизвестно.

Мамой малыша стала новая избранница шоумена – дизайнер Екатерина Тулупова. Для обоих малыш стал вторым. Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Жанны Фриске, а Тулупова – дочь от предыдущих отношений.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

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Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил у себя в Instagram, прикрепив фото. На снимке телеведущий держит новорожденного на...
 
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