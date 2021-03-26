Белорусский «День воли» за границей: как это было

Источник материала: ОНТ

Так называемый «День воли», который накануне попытались отмечать представители оппозиции, продолжает обрастать курьёзами. Например, когда недостаточную массовость берутся компенсировать кадрами акций за рубежом.

Правда, в Варшаве всё закончилось тем, что польская полиция оштрафовала и организаторов, и участников. А также, видимо устав от белорусских «невероятных туристов», посоветовала, цитата, «ехать на родину».

В Литве попытались сделать репортаж. И какая же досада – когда выяснилось, что за наших соотечественников выдают совсем не белорусов.

Разумеется, ни одно оппозиционное издание, ни один телеграм-канал о такой вопиющей дискриминации белорусов в Литве и Польше не написали. Что, впрочем, ожидаемо – революционный дух такими фактами не поднять.

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