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Белорусский «День воли» за границей: как это было

26.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский «День воли» за границей: как это было

Так называемый «День воли», который накануне попытались отмечать представители оппозиции, продолжает обрастать курьёзами. Например, когда недостаточную массовость берутся компенсировать кадрами акций за рубежом.

Правда, в Варшаве всё закончилось тем, что польская полиция оштрафовала и организаторов, и участников. А также, видимо устав от белорусских «невероятных туристов», посоветовала, цитата, «ехать на родину». 

В Литве попытались сделать репортаж. И какая же досада – когда выяснилось, что за наших соотечественников выдают совсем не белорусов.

Разумеется, ни одно оппозиционное издание, ни один телеграм-канал о такой вопиющей дискриминации белорусов в Литве и Польше не написали. Что, впрочем, ожидаемо – революционный дух такими фактами не поднять.

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Так называемый «День воли», который накануне попытались отмечать представители оппозиции, продолжает обрастать курьёзами. Например, когда недостаточную...
 
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