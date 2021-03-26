Во французском Лионе вооруженные преступники ограбили фургон с драгоценностями

Источник материала: ОНТ

В центре французского Лиона вооруженные злоумышленники ограбили фургон с золотом и драгоценностями. Сумма украденного составляет 275 тыс. евро, передает BFM Lyon .

Всё случилось во время передачи товара в ювелирный магазин. Трое неизвестных напали на людей в фургоне и забрали ценности. При этом никто не пострадал.

Преступники скрылись на машине, которую позже нашли подожженной в пригороде Лиона. Сейчас ведутся их поиски, полиция подключила вертолет.

Фото: pixabay

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