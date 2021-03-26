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5 самых счастливых мужских имен. А вы есть в этом рейтинге?

26.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 самых счастливых мужских имен. А вы есть в этом рейтинге?

Все мы знаем, что от имени зависит судьба человека, поэтому мы ответственно подходим к выбору имени для сына. Известно, что в каждом имени есть своя определенная вибрация, которая положительно влияет на своего обладателя. Давайте узнаем, какие мужские имена считаются самыми счастливыми.  


1. Александр – одно из самых распространенных в нашей стране мужских имен. С древнегреческого переводится как «защитник», «победитель».


Фото: textopics.ru

Александр самоуверенный и решительный. У него сильная воля и пробивной характер, что позволяет ему быстро находить выход из любой ситуации. Быстро начинает соображать на кого и как нужно действовать, чтобы добиться желаемого.


2. Николай – имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос («Ника» – победа, «лаос» – народ). И получается, что имя переводится как «победитель народов», «побеждающий народ», «победа людей».


Фото: placepic.ru

Николай независимый, упрямый и дружелюбный. С детства любознателен и имеет самые разные увлечения. Уравновешенный и любит животных. С ним легко общаться. В женщине он ценит мягкость, доброту. Хороший семьянин, привязан к детям.


3. Владимир – красивое русское имя происходит от словосочетания «владеть миром».


Фото: xn--96-vlchawpoc3g.ot7.ruВладимир любознателен, имеет хорошую память. Прирожденный лидер и любит стремиться во всякие новые начинания. Он всегда выполняет свои обещания. Влюбчив, и его внимание, как правило, привлекают особенные женщины. Владимир умен, трудолюбив, настойчив в достижении цели.

4. Максим – имя имеет латинские корни. Его имя переводится как «величественный», «большой», «величайший».


Фото: imagename.ru

У Максима проницательный ум, хорошо развита логика. Добивается колоссального успеха в делах, которые ему интересны, в них уходит с головой и трудится с полной отдачей. Экстраверт, обладает врожденной дипломатичностью и даром понимать людей.


5. Сергей – традиционное и популярное имя. Его происхождение пошло от римского родового Sergius, которое с латинского языка означает «высокий», «знатный».


Фото: textopics.ru

Сергей непростой человек. Всегда старается выполнить обещанное, поэтому он никогда не подведет. Из него может выйти неплохой «креативщик» – у него легко появляются новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них.


 

По материалам сайтов: strana-sovetov.com, zen.yandex.ru, hiromantia.net

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Все мы знаем, что от имени зависит судьба человека, поэтому мы ответственно подходим к выбору имени для сына. Известно, что в каждом имени есть своя определенная...
 
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