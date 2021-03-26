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В Ростовской области нашли застреленного 12-летнего мальчика
Источник материала: ОНТ
В Октябрьском районе Ростовской области найдено тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Об этом
Мальчика обнаружили в частном доме в селе Алексеевка 24 марта. Рядом нашли охотничье ружье «Сайга 12с», два патрона и одну стреляную гильзу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство малолетнего».
Кроме обстоятельств происшествия, следствие проверит, как родители и органы системы профилактики безнадзорности исполняли свои обязанности. Также ведомство оценит, как соблюдался закон о хранении огнестрельного оружия.
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В Октябрьском районе Ростовской области найдено тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУСК...
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