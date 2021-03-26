|
Лукашенко: планировали теракт, мерзавец заложил взрывчатку в мусорницу
Источник материала: ОНТ
Во время
«И на власти свалили бы», – отметил присутствовавший на встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время встречи с российским послом Президент затронул и тему Дня воли, который так активно пиарят оппоненты власти. В этот раз сценарий не был мирным, по словам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)