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Лукашенко: планировали теракт, мерзавец заложил взрывчатку в мусорницу

26.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: планировали теракт, мерзавец заложил взрывчатку в мусорницу

Во время встречи с российским послом Президент затронул и тему Дня воли, который так активно пиарят оппоненты власти. В этот раз сценарий не был мирным, по словам Александра Лукашенко, все это понимали. Как и то, что ответственность за любые провокации на улицах, как это часто происходит в политических играх, постарались бы возложить на нынешнюю власть. Белорусские улицы останутся безопасными, заверил Президент, приводя конкретный пример.


«И на власти свалили бы», – отметил присутствовавший на встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.


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Во время встречи с российским послом Президент затронул и тему Дня воли, который так активно пиарят оппоненты власти. В этот раз сценарий не был мирным, по словам...
 
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