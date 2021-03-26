Лукашенко: планировали теракт, мерзавец заложил взрывчатку в мусорницу

Источник материала: ОНТ

Во время встречи с российским послом Президент затронул и тему Дня воли, который так активно пиарят оппоненты власти. В этот раз сценарий не был мирным, по словам Александра Лукашенко, все это понимали. Как и то, что ответственность за любые провокации на улицах, как это часто происходит в политических играх, постарались бы возложить на нынешнюю власть. Белорусские улицы останутся безопасными, заверил Президент, приводя конкретный пример.





«И на власти свалили бы», – отметил присутствовавший на встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram