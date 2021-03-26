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В День Воли готовился теракт. След привел к силовикам из ByPOL

26.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В День Воли готовился теракт. След привел к силовикам из ByPOL

В Минске и Печах предотвращены теракты: след ведет к небезызвестным беглым силовикам из ByPOL.


Минск. 25 марта. На столичных улицах – тишина. Но только не в интернете: экстремистские Telegram-каналы, насколько это возможно, нагнетали обстановку накануне так называемого Дня Воли. Призывы, оскорбления… Классика. Но была ещё и особая информация, с которой небезызвестный ByPOL, состоящий из беглых силовиков и иже с ними, буквально лезли белорусам в глаза. Посыл простой – якобы власти готовят провокации. В МВД рассказали: настойчивое внушение – для отвода глаз.

Неоднократно судимый собрал в подписках Telegram всю экстремистскую и оппозиционную повестку, ходил на все марши и ко Дню Воли тоже готовился. Но этот раз выдался куда радикальнее предыдущих – подготовил два самодельных взрывных устройства. Одно положил в мусорный контейнер рядом с детской площадкой на улице Уборевича. Устройство – с таймером. Взорваться должно было в определенное время. После – рванул в Борисов. И тоже не с пустыми руками.      

Его взяли минувшей ночью в Печах. В момент совершения преступления. 35-летний житель Пинского района говорит, что связан с людьми ByPOL, которые в последние дни ушли в радикальную повестку. Он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинского формирования. Собрал, говорит, взрывные устройства в гараже, как сделать – научили в Telegram. 

Цель – дестабилизация. Первым делом при любых массовых собраниях граждан милиция прочесывает всё на предмет поиска взрывных устройств. Любая вспышка или хлопок могут породить в толпе панику, последствия которой непредсказуемы. Это понимает любой силовик, в том числе беглый. По данным МВД, подготовка терактов шла под эгидой ByPOLа. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях со стороны властей. Следователи КГБ возбудили уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Есть информация, что это не единичный эпизод – работа продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске и Печах предотвращены теракты: след ведет к небезызвестным беглым силовикам из ByPOL. Минск. 25 марта. На столичных улицах – тишина. Но только не в интернете:...
 
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