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Латушко признался, что Лукашенко обещал задушить его собственными руками, если он его предаст
Источник материала: Партизан
Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что нынешняя пропаганда госТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами Лукашенко.
Латушко
По словам политика, Лукашенко «обещал задушить его собственными руками в том случае, если он его предаст».
Латушко уверен, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».
При этом экс-министр культуры не намерен спокойно смотреть на пропаганду по госТВ.
— У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег, — заявил Павел Латушко.
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Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что нынешняя пропаганда госТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами Лукашенко.
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