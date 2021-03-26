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Латушко признался, что Лукашенко обещал задушить его собственными руками, если он его предаст

26.03.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что нынешняя пропаганда госТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами Лукашенко.

Латушко признался, что Лукашенко обещал задушить его собственными руками, если он его предаст
Латушко рассказал журналистам DW, какое давление на него оказывал Лукашенко, когда узнал о его намерении уйти из системы.

По словам политика, Лукашенко «обещал задушить его собственными руками в том случае, если он его предаст».

Латушко уверен, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».

При этом экс-министр культуры не намерен спокойно смотреть на пропаганду по госТВ.

— У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег, — заявил Павел Латушко.
 
 
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Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что нынешняя пропаганда госТВ ничто в сравнении с прямыми угрозами Лукашенко.
 
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