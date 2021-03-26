Латушко признался, что Лукашенко обещал задушить его собственными руками, если он его предаст

рассказал журналистам DW, какое давление на него оказывал Лукашенко, когда узнал о его намерении уйти из системы. Латушкожурналистам DW, какое давление на него оказывал Лукашенко, когда узнал о его намерении уйти из системы.





По словам политика, Лукашенко «обещал задушить его собственными руками в том случае, если он его предаст».





Латушко уверен, что белорусский правитель «воспринимает всех людей по принципу личной преданности, и его не интересуют преданность интересам государства, общества, белорусского народа».





При этом экс-министр культуры не намерен спокойно смотреть на пропаганду по госТВ.





— У нас нет иного пути и другого выхода, как остановить правовой беспредел и массовые репрессии, которые совершаются в европейской стране в XXI веке, возле границ ЕС. У нас нет морального права не бороться за свободу наших коллег, — заявил Павел Латушко.