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Наталья Трофимова: Снытина – один из самых возрастных игроков сборной. Смена поколений тоже должна происходить

26.03.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наставник национальной команды высказалась о решении баскетболистки завершить карьеру в сборной.


Наталья Трофимова. Фото: sb.by

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова порассуждала о решении Екатерины Снытиной завершить карьеру в национальной команде. Напомним, пишет Tribuna.com, баскетболистка объявила об этом 23 марта.


— Может, попытаетесь Снытину отговорить, чтобы она вернулась в сборную?

— Думаю, то заявление, которое Катя сделала, в нем читается, что это однозначное взвешенное решение, и я не думаю, что Катя принимала его под влиянием эмоций, она достаточно взрослый игрок. Она осознанно приняла решение, поэтому нет, не будем отговаривать.

— Эта потеря для команды? Может, выбрали нового капитана?

— Капитана выбирает команда. Когда мы соберемся на сбор, тогда будут проводиться выборы капитана, и будет новый капитан. Для команды трудно сказать, насколько это большая потеря. Думаю, это рано или поздно случилось бы. Катя – один из самых возрастных игроков сборной. В конце концов, какая-то смена поколений тоже должна происходить, и я думаю, что те, кто придет на смену Кате, будут достойными.

— Хорошо. Подводя итог выступления Снытиной в сборной, можете охарактеризовать ее как игрока?

— Катя всегда характеризовалась какими-то спонтанными индивидуальными. Действиями, которые были иногда не совсем вовремя, не совсем надо это было делать, но она принимала такие решения и это делала – иногда это приносило результат, а иногда нет. Много лет играл человек в сборной, много что сделал для нее, но выделять одного человека я тоже бы не стала. Все равно сборная – это даже больше, чем 12 игроков, которые едут в данный момент на данное соревнование. Сборная – это намного больше, – сказала Трофимова.

Снытина выступала за сборную с 2005 года и является бронзовым призером чемпионата Европы, а также участником Олимпийских игр.

Ранее баскетболистка защищала цвета клубов из Беларуси, России, Франции, Польши, Венгрии и Турции.
 
 
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Наставник национальной команды высказалась о решении баскетболистки завершить карьеру в сборной.
 
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