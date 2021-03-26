Одна из крупнейших прицефабрик страны ликвидирует гандбольный клуб, навязанный государством









пишет officelife.media, юрлицо которого было зарегистрировано в 2009 году в Витебске. О нем уже несколько лет ничего не слышно. Известно, что «Витебск-Ганна» участвовал в 24-м чемпионате страны (2015–2016 годы). Это женский гандбольный клуб,officelife.media, юрлицо которого было зарегистрировано в 2009 году в Витебске. О нем уже несколько лет ничего не слышно. Известно, что «Витебск-Ганна» участвовал в 24-м чемпионате страны (2015–2016 годы).





Спортивный ресурс «Трибуна» в 2014 году отнес «Витебск-Ганна» к самым бедным клубам страны. Тогда начались проблемы с зарплатой, а одна из игроков даже ушла работать в ретейл. ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» создавало клуб не добровольно, а, по данным «Трибуны», согласно разнарядке сверху. Кризис с финансами в клубе пришелся как раз на тот период, когда топ-менеджер птицефабрики Анна Шарейко (ныне — Норкус) была под следствием. В ее отсутствие предприятие тоже имело финансовые проблемы.