На художника Алеся Пушкина и руководителя «Центра городской жизни» Павла Можейко завели уголовное дело

Источник материала: Салiдарнасць

«За совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».





Художник Алесь Пушкин. фото из аккаунта в соцсети

Уголовное дело возбудила прокуратура Гродно 26 марта. Кроме Алеся Пушкина и Павла Можейко, дело завели также на «иных лиц». Их имена прокуратура не называет.

В сообщении говорится , что 19 марта на выставке картин, организованной указанными гражданами, демонстрировался выполненный Алесем Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече.

По информации Генпрокуратуры, «Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область.

С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге.

В ходе выставки Алесь Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния».