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На художника Алеся Пушкина и руководителя «Центра городской жизни» Павла Можейко завели уголовное дело
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«За совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».
Художник Алесь Пушкин. фото из аккаунта в соцсети
Уголовное дело возбудила прокуратура Гродно 26 марта. Кроме Алеся Пушкина и Павла Можейко, дело завели также на «иных лиц». Их имена прокуратура не называет.
В сообщении
По информации Генпрокуратуры, «Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область.
С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге.
В ходе выставки Алесь Пушкин характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния».
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На художника Алеся Пушкина и руководителя «Центра городской жизни» Павла Можейко завели уголовное дело
«За совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».
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